VIDEO – Fondi, i giovani Liccardo e Carroccia premiati dal sindaco dopo i mondiali di taekwondo

Premiazione e targa simbolica ieri mattina, presso la sala della presidenza del consiglio del Comune di Fondi, per Giosuè Liccardo ed Angelo Carroccia, della Asd Taekwon-Do Di Manno, che si sono distinti ai mondiali di Amsterdam portando in alto i colori rossoblù e dando lustro allo sport fondano. Con il bronzo di Giosuè Liccardo si arricchisce il medagliere della Città di Fondi.

A congratularsi con i due atleti, a nome dell’intera comunità, per l’importante traguardo raggiunto, il sindaco Beniamino Maschietto, l’assessore allo Sport Fabrizio Macaro e l’intera giunta presente alla consegna del riconoscimento.

«Lo sport è uno stile di vita, una forma mentis ma anche un’attitudine al sacrificio – ha commentato il primo cittadino rivolgendosi ai due atleti – del resto sappiamo quanto esso sia importante per imparare a gestire meglio la forza di volontà e la determinazione. Voi siete stati eccezionali, la Città di Fondi è orgogliosa di voi e con questi riconoscimenti simbolici vogliamo esprimere tutta la nostra gratitudine per aver portato in alto i colori rossoblù».

Nel video i commenti dei due atleti della Asd Taekwondo Di Manno che hanno partecipato ai mondiali e del maestro Gabriele Di Manno.