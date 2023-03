Boxe, Magnesi e la sfida per la corona mondiale Wbc: “Continuo ad avere fame”

Michael “Lone Wolf” Magnesi (21v 1s) prosegue la marcia di avvicinamento all’incontro con l’argentino Ayrton Gimenez (17-0), sfida valevole per il titolo mondiale Silver Wbc dei pesi Superpiuma e in programma il prossimo 31 marzo all’interno del parco divertimenti Magicland di Valmontone (RM). Un ritorno sul ring in grande stile per il 28enne pugile italiano: archiviata la prima sconfitta in carriera, costatagli la cintura Ibo lo scorso settembre, punta da subito a un’altra corona iridata.

«Per farmi trovare al meglio siamo partiti con la preparazione 90 giorni prima dell’evento e tutto procede secondo i piani, sono soddisfatto», confida Magnesi. «Sto scendendo di peso senza problemi e svolgendo allenamenti mirati sotto lo sguardo del maestro Gesumino Aglioti, coadiuvato nella parte atletica e tecnica dal pluricampione del mondo Silvio Branco, mio suocero, e da Emiliano Branco in qualità di secondo. Non vedo l’ora di alzare al cielo una nuova cintura e riprendere a scalare le classifiche. Partendo da una certezza: continuo ad avere fame».





«Adesso è il momento delle sessioni di sparring, e per non lasciare nulla al caso abbiamo scelto un partner di livello», spiega Alessandra Branco, moglie ma soprattutto manager del campione originario di Palestrina. «La preparazione continuerà con Samuel ‘La Esencia’ Molina, andalusiano con un’ottima esperienza internazionale. È appena atterrato dalla Spagna, resterà con noi 15 giorni».

ULTIME TAPPE – L’incontro per il titolo Silver Wbc – che vedrà la presenza di Dev Sahni, noto speaker inglese della Queensberry Promotions di Frank Warren – sarà presentato nel corso di una conferenza stampa in programma dalle 12 di mercoledì 29 presso il Palazzo Doria Pamphilij di Valmontone.

A margine, dalle 16 nel Valmontone Outlet, riprendendo una consolidata tradizione inglese Magnesi e Gimenez offriranno l’opportunità di seguire da vicino gli ultimi allenamenti prima di incrociare i guantoni.

Il giorno successivo, giovedì 30, lo stesso centro commerciale farà da sfondo alle operazioni di pesatura, al via alle 15.

Tutti gli appuntamenti pre-match saranno aperti al pubblico e gratuiti, oltre che trasmessi in diretta streaming sui canali social di Fighterlife e sull’App Fighterslife.

L’accredito stampa sarà necessario solo per la sfida del 31, tra l’altro trasmessa da Rai Sport a partire dalle 22.15. Le richieste da parte degli operatori dell’informazione dovranno essere inoltrate all’indirizzo teamagnesi18@libero.it

RINGRAZIAMENTI – «Sono in tanti ad aver contribuito a portare questo mondiale in Italia. Innanzitutto il presidente del World Boxing Council Mauricio Sulaiman e il vicepresidente Mauro Betti, che ringraziamo per la grande opportunità, come pure la Fpi, l’assessore allo Sport del Comune di Valmontone Pierluigi Pizzuti e il dirigente dell’ente locale Gianluca Petrassi. Ma un ringraziamento speciale va anche al nostro amico Roberto Massarone, imprenditore che con la catena Le Cinéma Café da oltre quattro anni sostiene Michael permettendogli di dedicarsi alla carriera da professionista; all’imprenditore Ettore Lucarelli, senza il quale l’evento sarebbe stato impossibile da realizzare; e a Paolo Sbrozzi, tra i partner ufficiali di Michael. Senza dimenticare gli altri sponsor e chi ci ospiterà, Magicland e il Valmontone Outlet».

La riunione, patrocinata dal Coni e dal Comune di Valmontone, è stata organizzata dalla A&B Events e dal Magnesi Boxing Team di Alessandra Branco in collaborazione con Wbc, Federazione pugilistica italiana, Art Media Sport, Star Boxing e DiBella Entertainment.

BIGLIETTI – I biglietti per il mondiale sono in vendita su boxol.it

I posti “Vip” a bordo ring sono andati subito esauriti, restano disponibili parterre (35 €) e tribuna (25 €). I ticket potranno essere acquistati anche nei giorni della conferenza stampa con annesso allenamento pubblico e del peso.