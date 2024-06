Calcio 5 Under17, Lazio campione d’Italia: in panchina c’è anche Fondi

Entusiasmo negli ambienti del Calcio a 5 regionale per la vittoria della S.S. Lazio alle finali scudetto per la categoria Under 17 Elite. Una soddisfazione che porta anche la firma di un fondano. Parliamo di Carmine Napolitano che, di quella squadra, è stato il secondo in distinta e il primo alla pari di mister Andrea Colaceci. “Facciamo tutto insieme, per noi conta lo staff” ha spiegato Napolitano proprio parlando del suo ruolo nel club biancoceleste.

Il percorso per arrivare alle finali scudetto non è stata una passeggiata, anche se i laziali su 31 partite ufficiali, hanno fatto registrare 30 vittorie e un pareggio, chiudendo la stagione da imbattuti.





Dopo aver chiuso la Regular Season al primo posto del Girone B, per poi battere nella Post Season prima la Fortitudo Pomezia in Semifinale (3-0) e poi la Roma C5 in Finale (9-4), deciso è stato anche il cammino nel girone eliminatorio delle Finali Scudetto battedo nell’ordine: Chaminade Campobasso e Tombesi Ortona fuori casa, e Canosa C5 in casa, qualificandosi alla Final Four di Ancona dello scorso fine settimana.

Sulle sponde dell’Adriatico cammino deciso in semifinale con un secco 6-2 contro il Marcianise e poi il sonoro 9-1 contro l’Aosta.

“È stata una stagione esaltante, perché venire da un titolo vinto a Latina e vincerne subito uno alla Lazio è stato unico. Per me è il primo scudetto – ha sottolineato Napolitano – ma vale doppio considerando che sono alla Lazio che è uno dei migliori club per vivaio d’Italia. In più – ha concluso il mister – per me vale ancora di più perché ho iniziato dal campetto dell’oratorio della mia parrocchia e dunque l’emozione che si prova posso garantire che è qualcosa di grande”.