Itri, si guarda alla Giunta e a chi prenderà il posto della Palazzo

Dopo l’elezione in consiglio regionale della vicesindaco di Itri Elena Palazzo in quota Fratelli d’Italia, si apre lo scenario dell’avvicendamento in Giunta.

È prevista l’incompatibilità di carica tra il ruolo di consigliere regionale e quello di assessore di una Giunta municipale, mentre la stessa Palazzo potrà mantenere il ruolo di consigliere comunale. Ma il posto nell’esecutivo cittadino fa sicuramente gola e la pratica da sbrigare sarà tutta nelle mani del primo cittadino Giovanni Agresti.





Secondo indiscrezioni, seppur la maggioranza di Itri sia espressione di una civica, i partiti che attraverso le proprie figure di spicco la compongono, provano a muoversi e a fare le proprie richieste.

Fratelli d’Italia vorrebbe salvaguardare il ruolo di vicesindaco e ancor più rimpiazzare la figura della Palazzo in Giunta che fino ad ora, anche complice il periodo di assenza di Agresti a causa dei problemi di salute superati, hanno dato la possibilità di grande visibilità alla Palazzo che si appresta ad entrare alla Pisana.

Dall’altra parte, ci sarebbe anche la questione di Forza Italia, partner di maggioranza, poi spesso in frizione e in un certo senso non rappresentata nell’esecutivo. C’è chi è pronto a scommettere che questo posto libero potrebbe toccare a loro per ricompattare le fila del gruppo.

Alla fine, però, si tratta più di chiacchiere, di voci di popolo e indiscrezioni politiche che si risolveranno solo nel momento in cui il sindaco Agresti comunicherà la propria decisione.