Camilla Pandozzi: dopo “Sanremo Discovery” esce il nuovo singolo

La passione per il canto, lo studio, la musica, la scrittura e l’incisione di brani di cui non puoi fare a meno: solo una settimana fa Camilla Pandozzi è partita alla volta di Sanremo per partecipare a “Sanremo Discovery”, dove si è esibita di fronte a discografici, arrangiatori e conduttori radiofonici tra cui Nicolò Fragile, discografico di Eros Ramazzotti, Mina, Renato Zero e direttore d’ orchestra al Festival di Sanremo del brano di Paola e Chiara; Marco Mori, responsabile Mei (Meeting delle Etichette Indipendenti), produttore e personal manager di Ligabue; Roberto Rossi, Direttore Sony (importante etichetta discografica); Germanelli, (agenzia Stampa); Luca Valentini (Radio 104) e tanti altri.

Camilla si è esibita interpretando i suoi due inediti “STRUMENTI” e “SENTIERI” riscuotendo un grande consenso tanto da essere selezionata per le finali del contest “Nuove Proposte” che si terranno a Roma, Milano e Taranto, organizzate dalla EDM di Mario Greco.





Nel frangente domani uscirà il nuovo singolo di Camilla “#Amore” con l’etichetta discografica Orangle Records.

Per ascoltare il nuovo brano e seguire il percorso artistico di Camilla è possibile seguirla su Instagram Camillapandozzi_official, su spotify e sul suo canale YouTube.