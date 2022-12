Camilla Pandozzi emoziona la città di Formia

Il 17 dicembre la città di Formia è stata teatro di un’emozionante esibizione in live della giovanissima cantautrice Camilla Pandozzi. Presentata dall’ autrice Cristina Picone, Camilla ha intrattenuto il pubblico di Piazza Vittoria con una scaletta di tutto rispetto.

La giovanissima cantante ha infatti emozionato la piazza accompagnando il pubblico, quasi prendendolo per mano, in un viaggio emozionante tra le più belle canzoni del panorama nazionale e internazionale interpretando canzoni di Lady Gaga, Adele, Giorgia, Elisa, Beyoncé e altri artisti di fama mondiale.

Durante l’esibizione Camilla ha deliziato la sua città interpretando in live i suoi inediti “Specchio riflesso” e “Strumenti” e presentando in live il suo nuovo singolo “SENTIERI”.

Bellissima e toccante è stato notare la presenza di uomini e donne di tutte le età che ne hanno apprezzato e elogiato le doti artistiche, canore e interpretative: dai bambini agli adolescenti fino ad arrivare alle persone più anziane.

La serata si è magicamente chiusa con un duetto improvvisato tra Camilla e Mario Tribuzio che con grande maestria e passione hanno intonato il brano di Bradley Cooper e Lady Gaga “Shallow”.





Per ascoltare i brani di Camilla Pandozzi e rivivere la magica serata è possibile iscriversi al suo canale YouTube CAMILLA PANDOZZI OFFICIAL