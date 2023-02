Gianmarco Losito, la storia di successo del fondatore di Pantalón Brand

Gianmarco Losito è il fondatore di Pantalon Brand, noto brand di abbigliamento e accessori in stile casual. Un giovanissimo italiano nato a Bari capace di imporsi sul mercato internazionale con le sue idee e un grande talento.

La scelta del nome del brand

Gianmarco Losito, da sempre grande appassionato di moda e in particolare dello stile streetwear, è nato a Bari nel 1997. Durante il periodo delle scuole superiori inizia a sognare l’apertura di un proprio brand per cui incomincia a lavorare come cameriere in un ristorante del centro della sua città per ottenere una base economica che gli permettesse di trasferirsi in altri contesti maggiormente indicati per la moda. Infatti, a soli 19 anni lascia la casa dei genitori per trasferirsi a Verona mentre sarà l’anno 2020 a regalargli la soddisfazione di aprire a tutti gli effetti la sua azienda Pantalon Brand. In una recente intervista ha raccontato come sia arrivato a scegliere il nome Pantalon parlando di una scommessa fatta durante il periodo in cui lavorava come cameriere. In particolare, una sera stava tornando a casa quando su mezzo pubblico ha sentito una donna lamentarsi del fatto di dover andare ad aggiustare il pantalon. Prendendo spunto da quella frase apparsa buffa e simpatica, decise che qualora fosse riuscito a realizzare il suo sogno, il marchio si sarebbe chiamato proprio così.





L’apertura dell’azienda dopo 4 anni di sacrifici

Nel 2016 Gianmarco Losito ha deciso di lasciare la sua città natale per andare a vivere a Verona in un ambiente ideale per realizzare il suo sogno di aprire un marchio di abbigliamento. Un sogno accarezzato lungamente e realizzato dopo ben quattro anni di grandi sacrifici e grazie all’aiuto di quelli che poi sono i suoi due principali collaboratori ossia l’amico di sempre e la sua attuale ragazza. Nei primi mesi dell’anno 2020 la pandemia sembrava mettere fortemente in discussione l’avvio di quel progetto ma Gianmarco ha deciso di andare avanti per la sua strada ed ha aperto nel mese di maggio la partita IVA, di fatto dando l’avvio ufficiale al progetto. Lo stesso fondatore ha parlato di come gran parte della gente credeva pochissimo nel suo progetto e che i primi mesi siano stati molto complessi per via dei pochi ordini e della paura di non riuscire a farcela. La svolta è arrivata con il 2021 e con una spinta sui social sfruttando le nuove tecnologie per far conoscere il marchio e le varie tipologie di capi di abbigliamento a quanta più gente possibile. Il format di impacchettare gli ordini ottiene grande successo grazie alla pagina Instagram di Pantalon Brand e sull’utilizzo impeccabile di Tik Tok con contenuti che hanno ottenuto milioni di visualizzazioni e di conseguenza grande attenzione nel pubblico interessato a questo genere di articoli.

Le aspettative per il futuro

Dopo i primi grandi successi ci sono grandi aspettative per il futuro del marchio anche se Gianmarco Losito in una recente intervista, da buon meridionale, ha palesato una certa scaramanzia parlando del suo essere persona molto negativa. In ragione di queste considerazioni ha deciso di non avere grandi aspettative per via della paura di non riuscire a centrare gli obiettivi, evitando così il rischio di incappare in una forte delusione. Il suo modo di essere lo porta a vivere un po’ alla giornata cercando di interpretare al meglio le esigenze dei clienti e di proporre sul mercato un ampio assortimento di prodotti di qualità. Nel frattempo, il marchio è continuato a crescere con diversi eventi organizzati in negozi fisici per far conoscere le tipologie di capi disponibili. L’obiettivo principale è dunque quello di continuare nel percorso e arrivare in qualsiasi parte del mondo senza porsi limiti. Inoltre, la sua arte creativa è basata sull’ispirazione che arriva molto spesso dai suoi viaggi che gli permettono di conoscere tante altre culture e modi di fare tendenza. In base a ciò, ha anche parlato di una sorta di prospettiva secondo la quale il marchio dovrebbe diventare non soltanto una linea di abbigliamento ma un vero e proprio viaggio che viene raccontato e vissuto, per l’appunto, attraverso la moda.