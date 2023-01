Il Giorno della Memoria, le celebrazioni organizzate dalla Prefettura

Venerdì 27 gennaio, Giorno della Memoria, si svolgerà presso il Teatro Ponchielli dell’I.C. “Volta” di Latina, alle ore 10.30, la manifestazione in ricordo della Shoah, organizzata dalla Prefettura di Latina e realizzata in collaborazione con l’I.0 “A. Volta”.

Nel corso della manifestazione sono previsti vari momenti di riflessione e approfondimento, attraverso i racconti di alcuni momenti significativi della Shoah da parte dei ragazzi dell’Istituto “A. Volta”.





In particolare, quest’anno, i ragazzi racconteranno “l’amicizia ai tempi dell’olocausto” in memoria di Hannah Goslar, una delle migliori amiche di Anna Frank, morta all’età di 93 anni lo scorso ottobre, che come lei fu detenuta nel campo di concentramento nazista di Bergen-Belsen durante la seconda guerra mondiale. Hannah, o Hanneli come la chiamava Anna nel suo diario, era una delle sue migliori amiche, si conoscevano fin dall’asilo e ha sempre condiviso i ricordi della loro amicizia e dell’Olocausto.

Nell’ambito dell’evento, di cui si allega la locandina realizzata dagli allievi del Liceo Artistico di Latina, verranno consegnate le Medaglie d’Onore ai familiari di cinque cittadini pontini, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra.

I diversi momenti della manifestazione saranno accompagnati dall’esecuzione di brani musicali a cura dell’Orchestra dell’istituto “A. Volta”.