Il diploma alla memoria di Romeo Bondanese

Il sud pontino continua a non dimenticare la memoria del giovane Romeo Bondanese, ucciso a soli 17 anni al termine di una drammatica lite con tanto di coltello in pieno centro a Formia.

A due anni di distanza da quella tragedia che non sconvolse solo le famiglie dei giovani coinvolti, ma anche tutta la comunità cittadina e la rete di amici e conoscenti di Romeo, la dirigente scolastica dell‘istituto Caboto di Gaeta che l’allora 17enne formiano frequentava, proprio nei giorni scorsi ha deciso di consegnare ai genitori del ragazzo il diploma alla memoria per rendere omaggio a quel giovane che non ha potuto diplomarsi come tutti gli altri.