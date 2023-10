Modello “Alto Impatto”, ieri la riunione del comitato provinciale per la sicurezza

Si è svolta, in data odierna (ieri, ndr), una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica finalizzata alla predisposizione delle linee di indirizzo per la realizzazione dei servizi straordinari di controllo del territorio attraverso il modello cosiddetto di “Alto Impatto”.

Modello applicato alla provincia di Latina su indicazione del Ministro dell’Interno per una più visibile e qualificata presenza dello Stato a livello locale che aumenti la percezione collettiva della sicurezza. All’incontro, presieduto dal Prefetto Maurizio Falco, hanno partecipato, oltre ai vertici provinciali delle Forze di Polizia, i rappresentanti della Provincia e del Comune di Latina, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale e dell’ASL: tutti coinvolti al fine di offrire un approccio integrato alle molteplici criticità rilevate nelle aree di maggior degrado, in cui le peculiari condizioni di disagio (abitativo, scolastico ed occupazionale), unite a fenomeni di marginalità, contribuiscono a favorire la consumazione di reati e al proliferare di fenomeni di particolari allarme sociale, quali l’abuso di sostanze stupefacenti, di alcool, la vandalizzazione e l’occupazione di edifici e spazi pubblici.





L’iniziativa, che scaturisce dai numerosi e recenti accadimenti delittuosi che si sono verificati in tutto il territorio nazionale e che non hanno risparmiato la provincia di Latina, mira a promuovere l’elaborazione di un piano di intervento interforze dedicato. A tal fine è stata prevista la mobilitazione di tutte le istituzioni presenti a livello locale, nelle more che vengano predisposti, in via d’urgenza, nuovi strumenti normativi idonei ad intercettare in via preventiva condotte illecite che incidono sull’incolumità, la libertà individuale e il patrimonio altrui. Le fasi ulteriori di questo importante progetto di riqualificazione saranno predisposte in periodici tavoli tecnici in cui verranno esaminati gli aspetti operativi dei servizi da garantire con massima efficacia e con cadenza programmata.