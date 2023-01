Un piazzaiolo di Fondi a Sanremo: Vertice tra i maestri dell’Arena del Gusto

Ci sarà anche un po’ di fondanità nella prestigiosa cornice del Festival di Sanremo, dal 7 all’11 Febbraio. La conferma è arrivata nei giorni scorsi, con la “convocazione” ricevuta da Carmine Vertice, selezionato personalmente da Carmelo Pistritto e Enzo Piedimonte per “L’Arena del Gusto”, ovvero il regno della tradizione culinaria italiana, in particolare della Pizza.

Saranno in tre a rappresentare l’intero territorio regionale, con Vertice unico per la provincia di Latina, un motivo di orgoglio per la città di Fondi dove il classe 1982, pizzaiolo esperto, è titolare con l’amico Fabio Conte del locale “Staglio & Olio – Biancaneve” presso l’Hotel del Conte.





Ha collaborato in diverse occasioni con Alessandro Lo Stocco, altro fondano doc che da anni promuove l’arte bianca in Italia e nel mondo attraverso workshop, eventi e pubblicazioni, e spesso partecipa come istruttore nei corsi organizzati da prestigiosi molini.

Vertice porterà con sé a Sanremo le eccellenze del territorio, pubblicizzando la sua Pizza km0, i cui ingredienti sono i fiori di zucchina ed il basilico della Piana di Fondi, la mozzarella di bufala del Caseificio Casabianca Casearia, il pomodoro Torpedino, la salsiccia del Laboratorio Artigianale Petrillo Franco Polleria Norcineria dal 1986, l’olio extravergine di oliva biologico “Appio” dell’Azienda Agricola Marco De Filippis.

A “Casa Sanremo”, l’area ospitalità del Festival della Canzone Italiana, il pizzaiolo fondano sarà operativo ne “L’Arena del Gusto” nei giorni del Festival e sfornerà pizza con i suoi colleghi per gli artisti e gli ospiti di Sanremo.