Fondi, le celebrazioni della Polizia Locale per San Sebastiano

Quest’anno si sono svolte presso la Sala Udienze del Giudice di Pace di Fondi le celebrazioni in onore di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale.

Dopo la funzione religiosa officiata da Don Sandro Guerriero e i saluti del sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, il comandante Giuseppe Acquaro ha tenuto il suo tradizionale discorso annuale.





«Chi indossa una uniforme – ha commentato – come si suol dire, ce l’ha cucita addosso ogni istante della sua vita. Servire la propria città e il proprio paese è e deve essere una missione. Il giorno di San Sebastiano ci ricorda tutti i valori intrinsechi nella divisa: umana comprensione, senso civico, volontà di essere al servizio del cittadino, ma anche forza, coraggio e prontezza d’azione. Oggi è l’occasione non solo per fare un bilancio delle attività svolte nel corso dell’anno, per guardare agli obiettivi da raggiungere e “buttare il cuore oltre l’ostacolo”, ma è anche il momento in cui tutti noi ci fermiamo a riflettere per ricordare chi siamo, come uomini e come agenti».

«Questa giornata – ha aggiunto il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto parafrasando Menenio Agrippa – ci ricorda che una società, proprio come un corpo umano, funziona solo se ogni sua parte collabora al funzionamento e al benessere del tutto. Ogni entità ha un suo fondamentale scopo che assume il suo significato più profondo in una visione d’insieme. Ognuno di noi, in questa città, rappresenta una parte importante di un unico corpo, e se solo una venisse a mancare, ne soffriremmo tutti. Voglio quindi ringraziarvi per il lavoro svolto nel 2022 ma, soprattutto, per l’impegno e la dedizione che vi contraddistinguerà nel corso dell’anno appena iniziato». Il primo cittadino e il comandante hanno infine ringraziato tutte le forze dell’ordine presenti e sfogliato insieme il calendario della Polizia Locale 2023 che racchiude, con immagini e parole, tutti i momenti più significativi dello scorso anno.