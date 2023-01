Superenalotto, a Fondi centrato un “cinque” da 22 mila euro

Nessun sei, nessun cinque più uno e 14 cinque, di cui uno centrato a Fondi nell’estrazione di giovedì 19 gennaio del Superenalotto.

Il fortunato o la fortunata hanno giocato una schedina singola (non un sistema) nella ricevitoria della Caffetteria La Portella, in via degli Osci. La fortuna ha poi fatto il resto con la vincita di 22.586,52 euro.





Soddisfazione nel bar fondano dove i gestori oltre ad essere soddisfatti di aver giocato la schedina vincente, non hanno alcuna idea di chi possa essere il fortunato vincitore o la fortunata vincitrice.