Fondi, piove ancora nel palazzetto dello sport

Ormai a pochi giorni dal lancio della programmazione dei circa 60 eventi di Fondi città europea dello sport per il 2023.

Nei giorni scorsi, complici le abbondanti piogge, si sono presentate nuove infiltrazioni d’acqua nella struttura sportiva di via Mola di Santa Maria. L’assessore allo sport Fabrizio Macaro ha garantito nuovi interventi di manutenzione per ultimare i lavori di isolamento del tetto che adesso permettono ancora l’infiltrazione dell’acqua piovana nell’area al di sopra delle due scale che conducono al piano superiore dove ci sono le tribune.





Lo stesso assessore Macaro ha dichiarato: “Siamo ben consapevoli che servono ulteriori interventi per risolvere completamente il problema“. Lo stesso esponente della Giunta presieduta da Beniamino Maschietto ha poi tuonato: “Tutti si lamentano del palazzetto ma nessuno nota che nonostante i problemi ce lo invidiano, altrimenti come si spiegherebbero le tante richieste di eventi in questa sede?“