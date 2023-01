Camilla Pandozzi presenta il video ufficiale di “Sentieri”

Il video ufficiale di “SENTIERI” della cantautrice di Formia Camilla Pandozzi è stato presentato in anteprima nazionale da TGCOM24 e da MEDIASET INFINITY. Ambientato nella DOMUS di MAMURRA sita a Gianola di Formia e con il Patrocinio gratuito della Provincia di Latina, del Comune di Formia e dell’Ente Parco Riviera di Ulisse, Camilla viene definita dalla testata nazionale come “una voce fuori dal comune, capace di emozionare tutti coloro che l’ascoltano”.

Abbiamo intervistato per voi la giovanissima cantautrice per voi.





Ciao Camilla, come stai oggi?

Buongiorno a tutti e grazie per questa intervista. Oggi sono estremamente felice sia per me che sono riuscita ad ottenere un risultato emozionante, sia per la mia città, Formia, perché attraverso il mio video ufficiale è riuscita a far conoscere una piccola parte delle sue infinite bellezze. Proprio per questo voglio ringraziare il Dott. Gerardo Stefanelli Presidente della Provincia di Latina, il Dott. Gianluca Taddeo Sindaco del Comune di Formia e la Dottoressa Carmela Cassetta Presidente uscente del Parco Riviera di Ulisse per aver creduto nel mio progetto.

Camilla, raccontaci di te.

Certo, ho 14 anni, suono e canto da quando ne avevo 8. Da due anni sono seguita dalla Vocal Coach Serena Ottaviani per perfezionare la tecnica vocale e l’interpretazione. Da un anno scrivo anche le mie canzoni e mi occupo anche della linea melodica. Scrivere mi piace tantissimo. Ho stretto una bellissima collaborazione con grandi artisti tra i quali gli autori Cristina Picone e Marco Masiello e il Produttore Cosmo Masiello aka (Kmas) e il cantautore Juan Ignacio Toso Labarnoy con i quali sto lavorando a stretto contatto.

Quali progetti per domani?

I progetti sono tanti, altrettante le sfide. Il 15 febbraio uscirà il mio nuovo singolo del quale però non posso svelare ancora nulla, perché ci sarà una bellissima novità, ma attendo che ad annunciarla siano coloro che stanno credendo in me.

Dove possiamo vedere il tuo video?

Potete vederlo sul mio canale YouTube al link https://youtube.com/@camillapandozziofficial5088

O ascoltarlo su spotify cercando Camilla Pandozzi.

Grazie Camilla e un grande in bocca al lupo per tutto!

Grazie a voi per l’attenzione che mi avete riservato!