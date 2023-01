La musica di Ulisse Marciano protagonista ai Bagni Nuovi di QC Terme

Per il secondo anno, la musica del noto dj di Formia Ulisse Marciano è stata protagonista il 31 dicembre del New Year’s Eve al Grand Hotel Bagni Nuovi di Qc Terme a Bormio in Valtellina, per cui dal 2015 al 2019 aveva già curato la parte artistica dello stesso evento. Con il suo djset ha firmato la selezione musicale che ha accompagnato il gala dinner, il countdown e l’after dinner durante la notte più importante dell’anno.

L’evento si è svolto nel “Salone dei balli” dell’incantevole albergo di inizio ‘800 in stile liberty, una vera location da sogno di fama internazionale.





Un evento sold out con un pubblico internazionale che ha visto la partecipazione di personaggi come Aurora Ramazzotti, Tommaso Zorzi e Sara Daniele figlia del noto cantautore napoletano Pino Daniele.

Il Grand Hotel Bagni Nuovi accoglie uno dei dodici bellissimi centri benessere che, insieme a quattro hotel, costituiscono il gruppo QC Terme, in assoluto considerato il più importante e innovativo nel settore del benessere termale in Italia.