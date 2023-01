Elezioni regionali, Mazziotti da Itri trova un posto in lista a Roma

Gli strascichi della candidatura dell’attuale assessore alla Cultura di Itri Salvatore Mazziotti, probabilmente arriveranno fino nel centro aurunco, malgrado l’attuale membro della Giunta Agresti pare abbia trovato un posto in lista alle elezioni regionali non nel Partito Democratico come si diceva inizialmente, bensì in una delle altre liste della coalizione a supporto di Alessio D’Amato, ovvero quella “Verdi e Sinistra”.

Per di più, la candidatura arriva nella zona di Roma dove Mazziotti insegna e non nel territorio pontino, ma in molti sono pronti a scommettere che il centrosinistra locale non ha apprezzato la scelta fatta a Roma.





A Itri tutti sanno che Mazziotti proviene dall’area progressista, malgrado sia assessore della giunta civica di area di centrodestra presieduta da Giovanni Agresti che esprime, tra le altre cose, la candidatura della vicesindaco Elena Palazzo alle regionali addirittura nelle liste di Fratelli d’Italia.

Quando la voce di una possibile candidatura di Mazziotti si era però fatta largo nei mesi scorsi, il Partito Democratico locale aveva tuonato “non può esistere, alleanza politica tra PD e destra estrema di Fratelli d’Italia e Lega che governano Itri”. Effettivamente, la candidatura dell’assessore non avviene nelle liste del Pd e non è nella circoscrizione della provincia di Latina, ma allo stesso tempo, la candidatura è arrivata proprio con chi è alleato con i Dem in Regione, sulla carta posizionandosi anche più a sinistra.

I più accorti osservatori, ricordano i legami politici tra Mazziotti e l’attuale europarlamentare nonché ex numero due di Zingaretti in Regione Massimiliano Smeriglio che potrebbe aver chiesto una mano proprio all’esponente dell’Amministrazione di Itri, forse non considerando il problema politico che avrebbe creato nel centro aurunco. Ma per ora da Itri tutto tace.