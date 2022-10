Itri: voci di una candidatura dell’assessore Mazziotti in Regione, il Pd boccia

Dopo le elezioni Politiche inizia ad intravedersi la scadenza elettorale delle sentite elezioni Regionali.

A Itri, in particolar modo c’è un nome forte dell’attuale giunta Agresti che rimbalza anche sui media locali come possibile candidatura a sorpresa: parliamo dell’attuale assessore alla Cultura del centro aurunco, ovvero Salvatore Mazziotti.





Malgrado il colore politico dell’Amministrazione comunale di Itri sia oggettivamente orientato a destra, Mazziotti è da molti riconosciuto come indipendente di centrosinistra anche in virtù delle sue conoscenze pregresse rispetto all’esperienza da assessore e che lo vedono legato in particolar modo a Massimiliano Smeriglio, già vice di Zingaretti in Regione.

Per lui si parlava proprio di una possibile candidatura da indipendente nelle liste del Pd.

Ma proprio dal circolo locale del Partito Democratico è arrivato secco lo stop: “Chiariamo che non esiste, e non può esistere, alleanza politica tra PD e destra estrema di Fratelli d’Italia e Lega che governano Itri dall’ottobre dello scorso anno – ha spiegato la segretaria di circolo Paola Ruggieri che ha poi rilanciato – a maggior modo in Regione Lazio dove gli anni bui del loro governo sono ricordati per il buco di 10 miliardi di debito sanitario. Tutti sono legittimati ad autocandidarsi, magari per appagare esigenze narcisistiche senza costrutto politico, ma si invitano gli interessati a non spendere indebitamente il nome del Pd”.

Sulla vicenda i Dem hanno anche chiesto l’intervento del segretario provinciale

Omar Sarubbo che ha chiarito: “Il processo di selezione delle candidature sarà espletato dalla direzione politica e non è all’ordine del giorno. Prima di discutere dei nomi vanno definite politiche, programmi, alleanze, candidatura alla Presidenza. I nostri sforzi odierni sono rivolti a risolvere la crisi economica, promuovere lo sviluppo dei nostri territori, estendere il campo dei diritti dei cittadini nel solco dell’ottimo lavoro svolto dalla Giunta Zingaretti. Questa è la mission del PD, questa per noi è politica, il resto è invenzione”.