Forza Italia si prepara al grande evento di sabato: ci sarà il vicepremier Tajani

Il partito di Forza Italia lancia la campagna elettorale per le regionali del 12 e 13 febbraio prossimi direttamente da Fondi. Una scelta dettata dal coordinatore regionale del partito di Berlusconi, ovvero il senatore Claudio Fazzone che nel palazzetto dello sport della sua città sabato ha riunito gli stati generali del suo partito.

Nella struttura sportiva di via Mola Santa Maria, sabato a partire dalle 17.30 ci sarà il candidato presidente del Lazio per il centrodestra Francesco Rocca, ma oltre a Fazzone per Forza Italia ci saranno non solo i vertici locali del partito come l’ex sindaco di Fondi ed europarlamentare Salvatore De Meo, il primo cittadino attuale Beniamino Maschietto e la lista al completo dei candidati in provincia di Latina alle elezioni regionali.





Sul palco, nella convention del partito degli “azzurri”, ci saranno addirittura due ministri del governo Meloni: ovvero il responsabile del dicastero degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani e la ministra dell’Università Anna Maria Bernini, oltre alla capogruppo dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli.