Parisella punta alla Pisana, candidatura con il Terzo Polo

A Fondi, le voci di un corteggiamento di vari schieramenti politici all’ex sindaco di Fondi e oggi consigliere comunale di minoranza Luigi Parisella si stavano rincorrendo da settimane.

Molti lo davano sicuri tra le liste della Lega, che pare avesse tentato un approccio con l’ex sindaco allora in quota Forza Italia. Poi, però, a spuntarla è stato lo schieramento di centrista di Calenda. Nella giornata di sabato dovrebbe arrivare l’ufficialità, ma ormai è cosa praticamente fatta.





Seppur ad oggi immaginare uno scranno alla Pisana per colui che alle ultime elezioni amministrative a Fondi è riuscito a portare l’attuale sindaco Maschietto al ballottaggio quasi contro i pronostici, Parisella punta comunque ad una buona affermazione non solo a Fondi.

Potrebbe infatti essere il candidato più a sud della provincia di Latina nella lista del Terzo Polo e accanto a lui non è escluso che trovi chi da tempo ha divorziato come lui con Forza Italia. Tra tutti gli ex sindaci dei comuni limitrofi, vedi Sperlonga e Itri.