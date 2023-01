Nuova stagione agonistica per gli atleti dell’ A.S.D. Centro Taekwondo Scauri diretti dal M° Marchione Raffaele e coadiuvati dalla figlia Sara e Luigi Di Vito. Infatti, nei mesi di gennaio gli atleti dovranno gareggiare, nella sezione combattimento, all’Interregionale di Chieti dove saranno presenti circa 600 atleti e successivamente in quello di Busto Arsizio dove ne saranno presenti ben 1200. Dopo la metà di febbraio, invece, sarà la volta dell’interregionale Puglia anch’esso con un impressionante numero di partecipanti. Il centro di Scauri sarà presente alle competizioni con ben 15 atleti dall’età di 6 anni fino ad i Senior diviso per fasce di età, peso e cintura. Buone speranze per gli atleti del centro già sulla riga di partenza, atleti preparati e vogliosi di dimostrare ciò che hanno appreso in una competizione agonistica.