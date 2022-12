Trovare un buon commercialista a Roma: doti e competenze di un professionista

Chiunque svolga un’attività imprenditoriale o professionale, che si tratti di una grande società o di un piccolo ufficio non importa, sa quante difficoltà comporti la gestione delle operazioni contabili e fiscali. Senza dimenticare, per le aziende più grandi, la presenza di dipendenti e collaboratori, che necessita della massima precisione, considerando la necessità di attenersi a normative e leggi soggette a continue modifiche e implementazioni.

Individuare uno studio commercialista valido e affidabile, in grado di fornire un’assistenza completa e professionale a società, imprese e freelance non è per niente facile: le doti indispensabili per chi svolge un servizio di questo tipo sono senza dubbio la versatilità, la competenza e la capacità di adattarsi ad ogni singola situazione, offrendo sia l’assistenza fiscale che la risoluzione di dubbi e problematiche.





Uno studio commercialista è un vero punto di riferimento e di orientamento per professionisti, imprenditori e società, per questo deve sapere come gestire sia gli aspetti contabili e fiscali, sia le questioni organizzative e l’amministrazione del personale.

Per molte aziende, la presenza del commercialista non è limitata alla consulenza fiscale e alle operazioni contabili: si tratta infatti di un vero e proprio assistente a cui rivolgersi per qualsiasi tipo di dubbio, problema o incertezza di carattere amministrativo, organizzativo ed economico.

Un team di professionisti preparati e competenti

Uno studio commercialista deve essere costantemente aggiornato e preparato, deve possedere tutte le competenze necessarie per operare con precisione e conoscere strumenti e tecniche innovativi. Il servizio proposto da un commercialista riguarda sia la consulenza fiscale, sia gli adempimenti contributivi, gli obblighi tributari, le questioni legate all’amministrazione del personale e alla stesura del bilancio.

Nuova Holding è uno studio commercialista Roma nato dalla collaborazione tra due differenti figure professionali, entrambe indispensabili nella gestione di qualsiasi attività imprenditoriale: dottori commercialisti e consulenti del lavoro.

Il team è costituito da professionisti regolarmente iscritti agli Albi professionali di riferimento, in possesso di una preparazione ampia e diversificata che consente loro di offrire assistenza fiscale e tributaria, di occuparsi dell’amministrazione e delle operazioni contabili e di offrire un supporto valido e affidabile alle imprese che sfruttano la tecnologia digitale, quali possono essere società di servizi ed e-commerce.

I requisiti più importanti per un commercialista

Uno studio commercialista qualificato deve conoscere alla perfezione le procedure amministrative, le tecniche di registrazione contabile e di revisione dei conti, deve svolgere il servizio di assistenza e consulenza fiscale e seguire le aziende clienti fino al bilancio.

Inoltre, spesso le aziende e i professionisti si rivolgono al proprio commercialista anche per altre operazioni, quali possono essere l’apertura di un’attività, la pianificazione di un budget, l’amministrazione dei dipendenti e dei collaboratori, gli adempimenti fiscali e tributari, le dichiarazioni dei redditi, le eventuali fasi di chiusura attività o fallimento.

Inoltre, uno studio commercialista qualificato è in grado di fornire anche consigli e suggerimenti di carattere tecnico, gestionale e amministrativo, di assistere il cliente nella cura della logistica e di offrire consigli e proposte riguardo ad eventuali investimenti, ristrutturazioni aziendali e strategie di marketing.

Di cosa si occupa il consulente del lavoro

Una figura professionale importante che spesso affianca il commercialista, come abbiamo visto, è il consulente del lavoro, il quale si occupa di tutti gli aspetti inerenti alla presenza di dipendenti e collaboratori all’interno di un’azienda, dal calcolo delle buste paga, ai versamenti contributivi, all’assistenza in caso di controversie.

Il consulente del lavoro segue l’azienda nelle fasi di recruiting e di assunzione, occupandosi dell’inquadramento dei lavoratori, del calcolo e adeguamento di salari e stipendi, dei relativi versamenti contributivi e di tutto quanto comporta la gestione del personale e la normativa della contrattualistica nazionale di riferimento.

Poiché il consulente del lavoro è una figura indispensabile in qualsiasi impresa dove siano presenti dipendenti e collaboratori, la scelta di avvalersi dell’assistenza di uno studio commercialista in cui sia presente anche questa figura è da ritenersi la migliore.

Scegliere uno studio professionale di comprovata esperienza

Che si tratti di un’azienda consolidata o di una start up non importa: la necessità resta sempre quella di poter contare su un servizio professionale, accurato e organizzato su misura in base alle specifiche esigenze di ogni cliente.

L’aggiornamento in merito alle questioni fiscali e alla normativa è determinante: la scelta dello studio commercialista ideale deve tenere conto anche della preparazione e della capacità di adeguarsi alle frequenti modifiche legislative, al fine di escludere ogni possibilità di errore.28