Cisterna di Latina, convocata la seduta straordinaria del Consiglio Comunale

Cisterna di Latina, convocato il Consiglio Comunale, in adunanza straordinaria, per domani, giovedì 29 dicembre alle ore 17:00, (o per venerdì 30 dicembre alle ore 17:30 in seconda convocazione), per esaminare i punti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO





1. Approvazione del verbale della seduta precedente;

2. Presa d’atto dell’ingresso dei consiglieri comunali Gerardo Melchionna e Antonella Quattrocchi nel gruppo consiliare del partito Democratico, a seguito della comunicazione prot. n° 65077 del 15-12-2022;

3. Presa d’atto della modifica della composizione delle commissioni consiliari;

4. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n° 307 in data 24/11/2022 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.lgs. n° 267/2000;

5. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n° 313 in data 24/11/2022 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.lgs. n° 267/2000;

6. Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche 31/12/2021 ex art. 20 D.Lgs. 175/2016 : Approvazione;

7. Attuazione P.P.E delle zone di intervento – Approvazione del progetto delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria relativa ai comparti 2-3.3 ed autorizzazione alla sottoscrizione della convenzione urbanistica-Pratica edilizia n° 7/2022;

8. Esercizio del diritto di prelazione per gli immobili siti in Cisterna di Latina, “omissis indirizzo dell’immobile” distinti in catasto “omissis dati catastali dell’immobile 1” e “omissis dati catastali dell’immobile 2”, di proprietà del Sig. “omissis dati del richiedente”;

9. Esercizio del diritto di prelazione per l’immobile sito in Cisterna di Latina Via “omissis indirizzo degli immobili ”-“omissis dati catastali degli immobili”, di proprietà di “omissis dati dei richiedenti”;

10. Regolamento contributi gravanti su provvedimenti e procedure amministrative in materia edilizia. Modifica degli art. 36 e 37: approvazione.

Lo ha reso noto l’ufficio stampa istituzionale del Comune di Cisterna di Latina.