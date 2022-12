Aprilia campione d’Italia con le giovani atlete dell’ASD GinnasticAprilia

Lo scorso 18 dicembre, nella città di Jesolo cinque campionesse di 8 e 9 anni, Bertaggia Giada, Forestiero Siria, Iencinella Demetra, Mihai Alessandra e Vari Aurora scrivono la storia della propria città.

Per la prima volta viene portato ad Aprilia il trofeo nazionale Allieve Gold della Federazione Ginnastica d’Italia (FGI) con il quale la GinnasticAprilia chiude un anno ricco di vittorie e successi di altissimo livello. Ricordiamo il titolo di campionessa d’Italia in gara individuale e la vittoria della serie C (ed accesso diretto alla serie B Nazionale).





Lo rende noto la stessa associazione sportiva, attraverso un comunicato stampa.

“Se abbiamo raggiunto anche questo ultimo risultato è grazie alla tenacia della società che non ha mai ridotto l’impegno e la volontà di crescere nonostante le difficoltà del momento storico… ma soprattutto grazie ai nostri superlativi ed ineguagliabili tecnici Mery La Pegna, Silvia Canulla e Melissa Cavazza ; tre professioniste di altissimo livello che meritano i successi ottenuti.

La vittoria si ottiene se ci si diverte mentre si fanno sacrifici e l’asd GinnasticAprilia con il suo staff si impegna con questo spirito da ormai 15 anni ad affrontare le sfide della ginnasica artistica.

Cerchiamo anche attraverso questo comunicato a trasmettere lo spirito di questo sport a tutte le nostre atlete ed alle famiglie che ci seguono.

Grazie ragazze dello staff.

Grazie a tutte le atlete, siamo orgogliosi di tutte voi.

Grazie alle donne di Aprilia che ci portano sul tetto d’Italia”.