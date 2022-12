Natale solidale, il Nucleo ANC Sabaudia al fianco delle persone anziane e malate

A partire dal 23 dicembre 2022 fino al 7 gennaio 2023, sarà garantito l’aiuto nel territorio dei Comuni di Sabaudia, Pontinia e San Felice Circeo, ambito C.O.I. Sabaudia.

L’Ufficio di Presidenza del nucleo AncSabaudiaodv anche quest’anno ha pianificato il progetto per l’assistenza a persone anziane e malate. Dal 23 dicembre fino al 7 gennaio 2023 i volontari dell’ANC, capeggiati dal Presidente Mar. Cav. Enzo Cestra, offriranno un aiuto a tutti coloro che essendo sol o costretti a letto non potranno recarsi nei negozi per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità e/o medicinali.





Da quest’anno stretta sinergia con il Parroco Don Pasquale Tamborino (Parrocchia Nostra signora di Fatima, Moella, fraz. di Sabaudia). Il materiale raccolto dalla Parrocchia, sarà successivamente distribuito dai volontari del servizio alle famiglie bisognose.

Il Presidente Mar. Cav. Enzo Cestra provvederà in prima persona o inviando una pattuglia di due volontari che ritireranno l’elenco delle derrate/medicinali necessari e il quantum per provvedere agi acquisti. La richiesta di tale servizio dovrà essere avanzata ai numeri 338 6888242 e 338 3741318 della Sala Operativa Sabaudia Radio.

L’equipaggio dei volontari dell’ANC, a bordo del mezzo in dotazione, pronto a recarsi a casa delle persone bisognose di aiuto, dopo aver prelevato la lista delle cose da acquistare consegnerà il tutto a domicilio: Questa attività si svolgerà nei Comuni di Sabaudia, San Felce Circeo e Pontinia, offrendo disponibilità anche alle prima citate Amministrazioni Comunali e dietro richiesta, per lo svolgimento dello stesso servizio sul territorio di competenza.

La sera del 31 dicembre dalle ore 23:00 fino alle ore 4:00 del primo gennaio 2020, dopo lo scambio degli auguri sotto la torre del Comune di Sabaudia con le pattuglie in servizio, la squadra antincendio dell’Associazione Nazionale Carabinieri rimarrà a disposizione di Carabinieri e Vigili del Fuoco con il proprio mezzo munito di modulo antincendio per collaborare in caso di eventuali roghi causati dai fuochi di artificio di fine anno.

Le spese per il carburante necessario agli spostamenti nell’ambito del progetto saranno finanziate grazie al contributo pervenuto dal 5×1000.