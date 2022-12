Torna l’open day al Liceo “Leonardo da Vinci”

Domenica 18 dicembre ci sarà il primo dei tre Open Day in presenza organizzati dal Liceo “ Leonardo da Vinci” di Terracina. Sarà l’occasione per conoscere l’offerta formativa dei tre indirizzi di studi: Scientifico, Classico e delle Scienze Umane oltre le novità previste per il prossimo anno scolastico. L’indirizzo Scientifico infatti si arricchirà di una sezione a curvatura giuridico-economica e di una curvatura digitale informatica. Per l’indirizzo classico, invece, la novità sarà un progetto curricolare con indirizzo teatrale.