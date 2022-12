Sermoneta, albero crolla su un’auto

Nella prima serata di ieri il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina è intervenuto nel territorio del comune di Sermoneta a seguito di una segnalazione giunta al Numero Unico per le emergenza e relativa ad un albero caduto su una vettura.

La squadra operativa giunta sul posto, in via le Prate, rilevava la presenza di un’auto sotto una pianta di cipresso. Fortunatamente al momento della caduta dell’albero l’auto era vuota. I vigili del fuoco si sono attivati immediatamente per rimuovere la pianta con l’utilizzo dell’autogrù e hanno così liberato il mezzo.