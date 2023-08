Sud pontino, fiamme in tutto il territorio

Anche ieri giornata intensa riguardo gli incendi di vegetazione, per il personale operativo dei Vigili del Fuoco di Latina.

Le zone della provincia maggiormente interessate sono del centro sud del territorio pontino.

Gli incendi boschivi e di interfaccia, più o meno vasti, hanno toccato i Comuni di Terracina, Monte San Biagio, Lenola, Itri, Sperlonga, Gaeta, Formia, Santi Cosma e Damiano e Castelforte.





Gli incendi di interfaccia più complessi si sono registrati a Terracina zona casaletti, dove l’incendio si è protratto per tutta la notte, minacciando abitazioni sin dai primi istanti.

Sempre Terracina, Campo Soriano, tarda mattinata di ieri dove è stato fronteggiato un vasto incendio di vegetazione con due canadair e diverse squadre di volontari di protezione civile oltre ad una squadra Vigili del Fuoco.

Panoramica Itri-Sperlonga dove le fiamme, partite nel tardo pomeriggio di ieri in più punti, hanno tenuto occupata la squadra dei Vigili del Fuoco di Gaeta per tutta la notte inquanto il fronte di fuoco minacciava diverse abitazioni. Alle prime luci dell’alba sul posto si portava un Dos dei Vigili del Fuoco per, eventualmente, l’attivazione di un mezzo aereo. Intervento in corso.

Sempre a Itri zona valle fredda nella giornata di ieri il personale VVF dos e squadra vvf aib, supportati da 2 canadair e volontari di Protezione Civile, hanno portato a termine in serata un incendio boschivo e interfaccia.

Lenola, pomeriggio di ieri, tra via Carduso e la sr 637 per Vallecorsa un incendio ha interessato una pineta. Sul posto dos Vigili del Fuoco, squadra Vigili del Fuoco territoriale di Terracina, volontari di Protezione civile ed un elicottero regionale. Intervento terminato in serata.

Gaeta via Sant’Agostino, tardo pomeriggio di ieri, un incendio di interfaccia che minacciava diverse abitazioni. Sul posto nei primi istanti la squadra territoriale Vigili del Fuoco di Castelforte è successivamente la squadra Vigili del Fuoco di Fondi che portava a termine l’intervento in tarda serata.

Tra i comuni di Santi Cosma e Damiano e Castelforte, nella tarda mattinata di ieri, incendio boschivo che ha richiesto l intervento di un dos vvf supportato da 2 canadair e 2 elicotteri oltre a volontari di Protezione civile.

IL VIDEO