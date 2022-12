Giovane viene accoltellato, indaga la Polizia

Giallo a Fondi, accoltellato finisce in ospedale: indaga la Polizia. Avvolto nel mistero il fatto di cronaca che la notte tra sabato e domenica ha portato un giovane di Fondi al pronto soccorso con tre ferite di arma da taglio ad una gamba per poi essere dimesso con una prognosi di 20 giorni.

Secondo quanto reso noto dal Commissariato, il ragazzo al momento non avrebbe sporto denuncia, ma le indagini della Polizia vanno comunque avanti per cercare di capire come potrebbero essere andati i fatti e quali potrebbero essere i motivi della presunta aggressione con il coltello. Non si esclude che la vicenda possa essere collegata a qualche evento della movida del fine settimana.