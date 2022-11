Festa dell’Albero 2022 a Cori e Giulianello: piantumati oltre 50 alberi

Anche quest’anno il Comune di Cori e l’Istituto Comprensivo ‘Cesare Chiominto’ hanno aderito alla Festa dell’Albero, la campagna nazionale di Legambiente che ogni 21 novembre celebra gli alberi e il loro indispensabile contributo alla vita, promuovendo l’importanza del verde per contrastare le emissioni di CO2 e l’inquinamento dell’aria, prevenire il rischio idrogeologico e la perdita di biodiversità, attraverso un semplice e simbolico gesto come quello della piantumazione.

Quest’anno ben 50 alberi sono stati messi a dimora, nel corso delle ultime settimane, grazie alla gioielleria Brusaporci, non nuova a queste iniziative, che per festeggiare i suoi 50 anni di attività ha donato alla comunità 50 lecci.





49 sono stati già piantati nell’area del lago di Giulianello, a Cori sul percorso che sta nascendo lungo il fosso della Catena sottostante l’abitato tra via delle Rimesse e via Ninfina e ancora nell’area mercato. L’ultimo albero è stato piantumato ieri, 21 novembre, nei giardini ‘Enrico Berlinguer’ alla presenza dell’amministrazione comunale, degli alunni delle scuole primarie e secondarie di Cori e della Guardia Forestale. Fondamentale il ruolo che quest’ultima svolge di tutela e controllo del territorio e a testimonianza di ciò, proprio la Forestale ha donato anch’essa due alberi, uno piantato nella scuola materna di Cori e uno sarà posto in quella di Giulianello. La Festa continuerà a Giulianello, dove sarà piantumato un albero appunto nella scuola materna e un secondo, offerto dal corese Giovanni Conca, nel plesso della media.

“Vogliamo ringraziare particolarmente Cristina Brusaporci – ha detto il sindaco di Cori, Mauro De Lillis – per il suo gesto generoso, altamente significativo e di esempio di come si possa contribuire a rendere migliore la propria città e mantenere costante l’attenzione sull’ambiente in cui viviamo”.