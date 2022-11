Profumi dell’Oman: il lusso confezionato in boccetta

I profumi di nicchia sono delle piccole opere d’arte in boccetta sintetizzate dai maestri profumieri più autorevoli, utilizzando unicamente ingredienti pregiati, preziosi e atipici per realizzare delle profumazioni uniche, concepite per vestire poche persone e per lasciar emergere i tratti più reconditi, ricercati e peculiari della persona che lo indossa.

Allo stesso tempo, esistono alcuni brand di profumeria artistica che sono concepiti con lo scopo di fornire a tutti gli appassionati di questo micro universo soluzioni che richiamino inequivocabilmente il lusso, la preziosità di ogni singolo componente associato al profumo. È questa la specifica esigenza che si propongono di soddisfare molti brand di profumeria artistica nate nel sultanato dell’Oman, conosciute da tutti gli appassionati come le case di profumeria più preziose. In questo articolo, faremo un breve ed intenso viaggio nelle 2 case di profumeria artistica del sultanato dell’Oman che stanno completamente rivoluzionando l’incontro tra Occidente ed Oriente che si riscontra in molti profumi di nicchia tra cui: Oman Luxury e Amouage.





Amouage è il brand di proprietà del sultanato

Amouage è sicuramente il brand nato nel sultanato dell’Oman più famoso. Questa casa di profumeria è nata per opera del primo ministro del sultanato con lo scopo di far conoscere al mondo il lato più prezioso e attento alla delicata eleganza dei profumi di questo paese.

Ogni esperienza olfattiva presente nelle collezioni Amouage è stata realizzata dai migliori maestri profumieri della storia della profumeria internazionale a cui è stata posta un’unica regola: utilizzare unicamente ingredienti preziosi, pregiati e lussureggianti. Questo brand presenta una categorizzazione delle fragranze in femminili, maschili ed unisex. Un aspetto non scontato nell’ambito della profumeria di nicchia. Ogni fragranza Amouage rappresenta un autentico viaggio: ogni aspetto e sensazione è profondamente soggettiva. Ogni profumazione presenta ingredienti completamente diversi; ciò consente di trovare, senza alcun ombra di dubbio, una fragranza interessante, a prescindere dalla famiglia olfattiva prediletta.

Oman luxury diffonde le antiche conoscenze della profumeria del sultanato nel mondo

Oman Luxury ha una storia più recente rispetto ad Amouage. Fondato nel 2012 da 3 uomini con una missione comune: diffondere l’antica cultura ed expertise della profumeria artistica del sultanato in tutto il mondo. Ogni fragranza confezionata da questo brand di profumeria artistica è concepita per sintetizzare con note ed ingredienti ogni volta differenti l’incontro tra Oriente ed Occidente, creando il perfetto connubio tra antico e moderno, con un denominatore sempre comune: la presenza di elementi che rimandano ad antiche composizioni olfattive del sultanato dell’Oman, paese che possiede una cultura millenaria relativa al mondo delle fragranze.

Questa nazione custodisce una cultura radicata e perlopiù inesplorata nell’ambito della profumeria, che sempre più brand sta scegliendo di diffondere, con l’aiuto di maestri profumieri di altre nazioni, o mediante lo studio di antiche formulazioni, riproposte con nuove piramidi olfattive che riescono ad evocare sensazioni ed esperienze completamente inedite ed inesplorate dalla maggior parte della società occidentale.