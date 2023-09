Eau de Parfum o Eau de Toilette? Ecco la differenza e come scegliere il profumo più adatto

Eau de Parfum, Eau de Toilette: diciture che non tutti conoscono e che molti non sanno distinguere. Non sempre facciamo caso alla differenza tra i due tipi di profumo e leggendo una delle due diciture sulla boccetta di profumo non siamo in grado di distinguerne le diversità, per poter apprezzare al meglio le caratteristiche.

Sapere quali sono le differenze tra l’uno e l’altro, però, è importante per poter scegliere il miglior profumo in base ai gusti e alle esigenze personali. Scopriamo quindi in cosa si differenzia l’Eau de Parfum dall’Eau de Toilette e qualche consiglio utile per scegliere la boccetta di profumo perfetta, non solo sulla base della fragranza.





Differenza tra EDT ed EDP

Un profumo si distingue per la sua fragranza e per la sua intensità, ma anche da altri fattori che contribuiscono a renderlo unico e inimitabile, più o meno adatto alla persona. Sapere quali sono le diversità tra Eau de Parfum (EDP) ed Eau de Toilette (EDT) è fondamentale per operare una scelta adatta alle proprie necessità, al proprio stile e alla propria personalità.

Ogni profumo è intenso al punto giusto e garantisce una determinata profondità sulla pelle. Ogni profumo ha un grado di adattabilità che può essere più o meno alto, e che varia a seconda delle singole occasioni in cui deve essere indossato. Durata, intensità e versatilità rappresentano componenti essenziali di ogni fragranza: questi tre elementi differenziano sostanzialmente l’EDT dall’EDP.

In particolare, le principali diversità tra le due categorie di profumi interessano:

la concentrazione di oli essenziali , in quanto l’Eau de Parfum contiene una concentrazione maggiore di oli essenziali rispetto all’Eau de Toilette;

, in quanto l’Eau de Parfum contiene una concentrazione maggiore di oli essenziali rispetto all’Eau de Toilette; le occasioni di utilizzo . Mentre l’EDP risulta particolarmente indicato in caso di serate o altre occasioni informali, l’EDT può accompagnare l’outfit della donna o dell’uomo sia durante le quotidiane giornate di lavoro che in occasioni informali, sia di giorno che di sera;

. Mentre l’EDP risulta particolarmente indicato in caso di serate o altre occasioni informali, l’EDT può accompagnare l’outfit della donna o dell’uomo sia durante le quotidiane giornate di lavoro che in occasioni informali, sia di giorno che di sera; la persistenza sulla pelle. L’Eau de Parfum risulta essere maggiormente persistente rispetto all’Eau de Toilette.

Nella scelta del profumo ideale, sono questi i tre fattori a fare la differenza, che ognuno di noi dovrebbe considerare prima di procedere all’acquisto.

Eau de Parfum: le caratteristiche nello specifico

L’Eau de Parfum (EDP) è un profumo molto più persistente e intenso rispetto all’Eau de Toilette. Esso, infatti, contiene un’alta concentrazione di oli essenziali grazie ai quali risulta essere più duraturo e potente. L’EDP contiene, in genere, dal 10% al 20% di oli essenziali, a differenza dell’EDT che ne contiene solo il 5% o al massimo il 15%.

L’Eau de Parfum, essendo maggiormente persistente, non dovrà essere applicato nuovamente, anche in occasione di serate dalla durata lunga. La sua fragranza si avvertirà anche dopo molte ore. Pertanto, risulta essere il tipo di profumo ideale in occasioni formali, per serate galanti e romantiche.

In più, l’Eau de Parfum offre anche fragranze maggiormente di nicchia, dalla profumazione inconfondibile e raffinata.

Eau de Toilette: più fresco e leggero

L’Eau de Toilette (EDT) risulta essere un profumo molto più delicato e fresco rispetto all’Eau de Parfum. Contenendo una concentrazione minore di oli essenziali, è molto meno persistente e intenso. Anche per questo l’EDT è l’ideale per le occasioni informali o per le quotidiane attività diurne, essendo più fresco e moderato.

L’Eau de Toilette dovrà essere applicato più volte durante la giornata per poter essere chiaramente percepito da chi ti sta intorno. Un vantaggio di questa categoria di profumo è il suo costo, molto più accessibile rispetto a un profumo Eau de Parfum.

Le regole per scegliere il profumo perfetto

In generale, qualsiasi sia la categoria di profumo che intendi acquistare, qui su Idea Bellezza troverai esattamente ciò che cerchi a prezzi vantaggiosi. Segui le 7 regole d’oro per scegliere la fragranza perfetta per te: