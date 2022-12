Fragranze di nicchia: cosa sono e perché non potrai più farne a meno

Probabilmente ti sarà già capitato di sentir parlare dei profumi di nicchia, ma non essendo una priorità non hai approfondito l’argomento. È un peccato, perché scoprirli vuol dire entrare in un modo nuovo, e a tratti magico, fatto di fragranze che si plasmano perfettamente alla nostra personalità. Tuttavia, non è un problema perché abbiamo creato per te una guida su cosa sono i profumi di nicchia e, soprattutto, quali e dove acquistarli.

Cosa sono i profumi di nicchia

I profumi di nicchia sono quasi completamente diversi da quelli più commerciali e ben più famosi. Sono, infatti, delle fragranze artigianali realizzate dai Mastri Profumieri con materie prime preziose e, in alcune circostanze, persino rare.





Ciò vuol dire che questi prodotti non è possibile reperirli nelle profumerie tradizionali, ma solo in quelle che vengono definite “artistiche”. Nella maggior parte dei casi, inoltre, non sono nemmeno pubblicizzati. Tra le loro caratteristiche principali troviamo:

non seguono le logiche della moda di mercato. Sono frutto di sperimentazioni e slanci creativi, difficilmente ripetibili nelle fragranze più commerciali;

nascono grazie a metodi artigianali e tramite l’uso e lo sviluppo di materie prime ricercate;

il trattamento delle materie prime non avviene tramite processi industriali poiché segue le logiche del “fatto a mano”;

sono unici poiché non sono creati con lo scopo di accontentare la maggior parte del pubblico.

In poche parole, indossare profumi di nicchia vuol dire essere una persona a cui piace distinguersi dalla massa, grazie a un tipo di fragranza che possiede un’identità ben precisa.

Come e dove scegliere un profumo di nicchia

Ovviamente la scelta di un profumo di nicchia è puramente soggettiva. La loro fragranza, infatti, è ben più intensa e vigorosa rispetto ai prodotti che si possono acquistare in una profumeria tradizionale.

Ciò vuol dire che bisogna scegliere un profumo di nicchia in base alle note aromatiche che maggiormente rispecchiano la personalità di chi dovrà indossarle.

Etualy.com, l’e-commerce di riferimento per le fragranze di nicchia mette a disposizione degli utenti numerosi prodotti e uno più interessante dell’altro. Sono tantissimi i brand, italiani e stranieri, che sono davvero unici in quanto sono stati creati per piacere e non per soddisfare le esigenze di mercato.

Grazie ad essi, infatti, diventa possibile esprimere una nuova sfaccettatura di noi stessi poiché sono in grado di arrivare all’essenza stessa della personalità.

In poche parole, è come indossare degli autentici (e preziosi) gioielli ma in forma liquida, prodotti in cui è racchiusa tutta la creatività del profumiere che ha realizzato un profumo unico e inconfondibile.

Tra i principali brand del settore vi segnaliamo Benamor Lisboa 1925 che accompagna direttamente alla scoperta dell’antica tradizione artigianale dei trattamenti corpo caratteristici di questo meraviglioso Paese; Acqua dell’Elba che nasce proprio dalla passione viscerale per questa fantastica isola italiana, come se la magica essenza di un luogo incantevole fosse racchiusa in freschi accordi acquatici; e Tom Ford, la cui eleganza e raffinatezza delle fragranze colgono appieno i bisogni olfattivi degli uomini e delle donne del giorno d’oggi.