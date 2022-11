Prevenzione del cancro al polmone: il campanile di San Francesco si illumina di bianco

Il campanile della chiesa di San Francesco si illumina di bianco per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della prevenzione del cancro al polmone. Anche il Comune di Fondi, con apposita delibera di giunta, ha infatti aderito all’ottava edizione della campagna “Illumina Novembre”, promossa dalla Fondazione ALCASE ITALIA ODV.

Il monumento resterà illuminato di bianco per l’intera settimana e in particolare il prossimo sabato 19 novembre, data in cui ricorre la Giornata internazionale di sensibilizzazione alla prevenzione in materia di cancro al polmone.





Una diagnosi precoce è fondamentale per determinare strategie positive e tempestive per la messa in campo di cure mirate e per salvare vite umane. Da qui l’impegno della fondazione e di migliaia di Comuni aderenti ad una campagna di respiro nazionale, da anni in crescita sull’intero territorio.

“La prevenzione, ancor più della sensibilizzazione – commentano il sindaco Beniamino Maschietto e l’assessore ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino – sono valori in cui crediamo moltissimo ed è per questo che sposiamo, con impegno e condivisione, tante iniziative lodevoli come quella promossa dalla Fondazione Alcase Italia Odv. Se l’informazione avrà salvato anche solo una vita umana, vorrà dire che la campagna avrà sortito gli effetti sperati. È per questo che, illuminazione a parte, invitiamo i cittadini a condividere il decalogo europeo per ridurre il rischio di cancro“.