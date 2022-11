Incidente stradale a San Felice: automobilista elitrasportato in gravi condizioni

È stato elitrasportato in gravi condizioni presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina un uomo che per cause da accertare è finito fuori strada con la propria auto. L’incidente si è verificato nella tarda mattinata su via Sabaudia nel territorio di San Felice Circeo. Sul posto oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di San Felice Circeo che ha effettuato i rilievi.