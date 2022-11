Sede distaccata centro anziani, Litorale e Sviluppo rivendica il merito

La lista civica “Litorale e Sviluppo fondano” esprime grande soddisfazione per l’inaugurazione della sede distaccata del centro anziani “Domenico Purificato” in località Selva Vetere.

«La nuova struttura – commenta il presidente del gruppo politico Vittorio Iacovacci – risponde ad una necessità molto sentita, da anni, dai residenti della contrada di Selva Vetere e, in generale, del litorale. A nome dell’intero gruppo politico auguro al referente Antonio Ruocco e al presidente Francesco D’Arcangelo una serena e proficua attività. L’auspicio è che tutti gli iscritti collaborino per la crescita culturale e sociale del centro e di una popolosa zona di cui gli anziani rappresentano una preziosa risorsa. Colgo occasione per esprimere un ringraziamento al sindaco Beniamino Maschietto, all’assessore Sonia Notarberardino, al capogruppo Giulio Cesare di Manno e al consigliere Franco Carnevale per l’attività amministrativa svolta e per l’impegno profuso sul territorio nel realizzare un progetto sentito dal litorale nonché uno dei principali punti del programma elettorale».