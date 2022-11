Classi olimpiche 2022: le Fiamme Gialle di Gaeta si confermano anche in ambito nazionale

Cala il sipario sul Campionato Italiano Classi Olimpiche 2022 con una domenica soleggiata e di vento moderato (8-12 nodi) che ha consentito di disputare tutte le prove in programma.

Nelle acque di casa, dopo i recenti successi ottenuti in campo mondiale, gli atleti delle “Fiamme Gialle” di Gaeta riconfermano la loro supremazia anche in ambito nazionale.





Le medaglie

Ennesimo successo per Marta Maggetti. La cagliaritana, dopo il recente oro vinto al campionato del mondo di Brest (FRA) conquista, per il terzo anno consecutivo, il Titolo italiano nella classe iQfoil femminile.

Sul gradino più alto del podio anche per il windsurfista di Civitavecchia Daniele Benedetti nella classe iQfoil maschile.

Sul podio il campione iridato Ruggero Tita, in coppia con Caterina Banti. I due fuoriclasse della nazionale italiana concludono secondi alle spalle dell’equipaggio formato da Bissaro-Frascari (Fiamme Azzurre/CC Aniene).

Medaglia d’argento pure nella classe 49erFx con il secondo posto conquistato da Carlotta Omari, in coppia con Sveva Carraro (Aeronautica Militare).

Ottimo risultato anche per l’equipaggio formato dalla gialloverde Margherita Porro che, in coppia con Stefano Dezulian (FV Malcesine), dopo l’argento al mondiale juniores dello scorso luglio, conquista il titolo italiano della classe Nacra 17 (under 24).

Ad onorare con la loro presenza il Team gialloverde al CICO 2022, è stata la partecipazione del Comandante del Centro Sportivo, il Gen.B. Flavio Aniello, ovvero del Vicecomandante Tecnico-Agonistico delle “Fiamme Gialle”, il T.Col. Gabriele Di Paolo, i quali, alla vigilia della finale, hanno voluto salutare e supportare tutti atleti in gara.

Il Trofeo Carlo Rolandi

In ricordo del Presidente Onorario FIV, figura storica della vela italiana, ex presidente federale e atleta olimpico, scomparso lo scorso anno, la Federazione Italiana Vela ha istituito il “Trofeo Challenge Carlo Rolandi” da assegnare al circolo risultato primo nella classifica a punti per le prestazioni dei propri equipaggi.

Ad aggiudicarsi la seconda edizione del premio è stata nuovamente la Sezione Vela della Guardia di Finanza.

Grande la soddisfazione dell’intero Team delle Fiamme Gialle per aver confermato per il quarto anno consecutivo il primato tra i circoli velici italiani.

Link risultati:

https://www.cncaposele.it/it/regata/classifiche