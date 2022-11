Astrocartografia, quando le stelle suggeriscono dove viaggiare

Chi non vorrebbe avere garanzie prima di fare un viaggio, che sia di lavoro, di svago o di affetti, sul fatto che il luogo nel quale si sta recando sia effettivamente adatto allo scopo, possa risultare essere fecondo? Molti, soprattutto in Italia, paese storicamente ancorato a determinate dinamiche, anche scaramantiche, e nel quale la maggior parte dei cittadini conferisce un’importanza enorme agli astri, consultando gli oroscopi quasi fossero una Bibbia.

Esiste oggi una disciplina che si muove in questa direzione e che nasce per fornire consigli e suggerimenti prima di qualsiasi spostamento: è l’astrocartografia, o astrologia dei viaggi, che implica per l’appunto il consulto delle stelle prima di qualsiasi spostamento per capire quale potrebbe essere la destinazione maggiormente adatta.

Come funziona l’astrologia dei viaggi





Il luogo perfetto per viaggiare, per lavorare o anche per trasferirsi a vivere, secondo l’astrocartografia, esiste e può essere individuato interrogando gli astri. Attraverso questa disciplina è possibile comprendere l’influenza delle stelle su un luogo fisico, il modo in cui un individuo percepisce le energie planetarie.

Nulla di scientifico, è bene dirlo, ma d’altra parte neanche gli oroscopi lo sono e malgrado questo, da secoli vengono consultati con cadenza quotidiana da parte di una larghissima fetta di popolazione. Ecco allora che in molti si affidano all’astrologia di viaggio per la lettura delle stelle prima di effettuare un qualsiasi viaggio, che sia di natura professionale o ludica.

L’astrocartografia consentirebbe, andando ad incrociare informazioni relative al Tema Natale dell’individuo che richiede la consulenza, di individuare il posto migliore nel mondo per una determinata finalità.

In Italia cresce la richiesta di consulenze

E in Italia il tema sta iniziando a prendere piede con la crescita di consulenze di questo genere, incentrate ad interrogare gli astri prima di qualsiasi spostamento. Una branca dell’astrologia che permette di consultare una mappa del globo sulla quale possono essere poi proiettati i posizionamenti del proprio Tema Natale.

Il risultato sarà un elenco dei luoghi peggiori e migliori presso i quali spostarsi per un viaggio che può essere temporaneo o definitivo, nel caso in cui si voglia cambiare paese alla ricerca di un luogo idoneo dove lanciare, ad esempio, un nuovo business o dove cercare l’amore per iniziare una nuova vita.

Foto di Graham Hobster da Pixabay