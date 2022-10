San Magno, la parrocchia è senz’acqua da una settimana

Il parroco di San Magno a Fondi, don Antonio De Arcangelis nella giornata di mercoledì ha lanciato l’appello sui social: la chiesa è senz’acqua da circa una settimana per un presunto errore nei collegamenti alla rete idrica da parte di Acqualatina.

Le attività continuano grazie ad un pozzo in dotazione alla parrocchia. Ma quanti disagi. E il parroco si domanda come sia possibile che dopo una settimana Acqualatina, che definisce la parrocchia come allaccio “ad uso pubblico”, sia ancora sia senz’acqua.





IL POST SUI SOCIAL DEL PARROCO

“Come prima cosa affermo che siamo in regola con i pagamenti (e me ne sto pentendo). Per un errore tecnico l’utenza Acqualatina della Parrocchia non è stata collegata in sede alla nuova rete idrica durante i lavori avvenuti una settimana fa…telefonate, solleciti sopralluoghi, rassicurazioni…domenica abbiamo fatto la festa con 200 bambini e meno male che abbiamo il pozzo…ma un forte disagio…non ci fermiamo davanti ai disagi…e ci siamo attrezzati con i secchi…oggi…ancora scavi…un tubo lasciato li…e alle 15…ANCORA SIAMO SENZA ACQUA…che disgrazia…ieri catechismo…oggi catechismo…e ancora secchi…come può una parrocchia che da Acqualatina viene classificata come tariffa USO PUBBLICO restare senza acqua per una settimana?”