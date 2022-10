Aprilia, arrestata perché in possesso di 58 kg di cocaina

Nel pomeriggio del 24 ottobre scorso gli agenti della Squadra Mobile di Latina hanno tratto in arresto in flagranza una 58enne residente ad Aprilia per detenzione di un’ingente quantità di stupefacenti, circa 11 kg di cocaina.

Nel corso di un servizio per la prevenzione e la repressione del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti della Sezione Antidroga, ritenendo che la donna potesse detenerne una non meglio precisata quantità all’interno del proprio appartamento, l’hanno fermata nei pressi di casa. Il nervosismo mostrato da quest’ultima all’atto del controllo ha insospettito gli agenti, i quali, una volta all’interno dell’appartamento, hanno effettuato una prima perquisizione, che ha dato esito negativo. Il controllo, poi, è stato approfondito ed ha consentito di individuare una cantina di pertinenza dell’abitazione della donna, all’interno della quale è stato rinvenuto un trolley contenente dieci panetti per un peso complessivo di 11,130 kg di cocaina.





Al termine degli atti di rito la 58enne, su disposizione del P.M. di turno, è stata tradotta presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia a disposizione dell’A.G. in attesa del giudizio di convalida.

Sono in corso ulteriori approfondimenti circa la provenienza dello stupefacente sequestrato.