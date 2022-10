Mondiali IQFoil, medaglia d’oro per Marta Maggetti delle Fiamme Gialle Gaeta

Entusiasmante vittoria di Marta Maggetti al Campionato mondiale della classe IQFOIL.

L’atleta gialloverde si impone nella Medal Race confermando, attraverso una grandissima prova di forza, la prima posizione in classifica raggiunta dopo le quindici regate disputate in una settimana in cui gli Dei del meteo hanno regalato di tutto nel corso della regata, dalle brezze leggere e volubili a tempeste di 50 nodi. Si sono viste tutte le stagioni dell’anno in una sola settimana e l’ultimo giorno dell’evento non è stato diverso.

La vittoria è stata ottenuta con autorevolezza andando a suggellare un percorso che ha visto Marta crescere di stagione in stagione ottenendo già piazzamenti di valore come il 4° posto a Tokyo 2020.

Un oro iridato che ha un sapore storico per la tavola a vela italiana femminile, Marta infatti, è la prima atleta a vincere un mondiale dopo Alessandra Sensini.

Per le Fiamme Gialle invece è un 2022 da ricordare con ben due titoli mondiali vinti in pochi mesi attraverso la qualità di Marta Maggetti e Ruggero Tita, atleti cresciuti nella sez. vela di Gaeta, ormai entrambi costante esempio in quanto a temperamento e dedizione.

Per la cronaca chiudono il podio le due atlete israeliane Daniela Peleg e Maya Morris rispettivamente Argento e Bronzo.

Nella categoria maschile da sottolineare il campionato del nostro Daniele Benedetti, il quale termina al nono posto una settimana da protagonista.