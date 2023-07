Sabaudia in festa per il 70° anniversario della canoa e del canottaggio Fiamme Gialle

Oggi (ieri, ndr) a Sabaudia le Fiamme Gialle hanno festeggiato i 70 anni del Gruppo Nautico, sodalizio che dal 1953 si dedica alle discipline della canoa e del canottaggio. Dopo la parentesi iniziale a Gaeta presso la Scuola Nautica della Guardia di Finanza, sul finire del 1959 le Fiamme Gialle si trasferirono definitivamente a Sabaudia. Con l’arrivo nella “Città delle Dune” i finanzieri iniziarono da subito a ottenere i primi successi internazionali. Nel 1961, infatti, il “quattro con” di Vito Casalucci, Salvatore Ibba, Francesco Staiti, Michele Vertuccio e il timoniere Giuseppe Giorgianni, conquistò il bronzo ai Campionati Europei Elite di Praga, prima medaglia internazionale per il Gruppo Nautico Fiamme Gialle. Tre di questi “pionieri”, Staiti, Ibba e Vertuccio, questa mattina erano presenti all’Open Day organizzato all’interno degli Impianti Sportivi in riva al lago di Paola. Insieme a loro, oltre un centinaio di ex atleti Fiamme Gialle, accompagnati dai propri cari, si sono ritrovati per rivivere insieme la memoria dei loro trascorsi.

Presenti anche giovanissimi appartenenti alle Sezioni Giovanili insieme alle medaglie olimpiche di oggi, come la campionessa olimpica di Tokyo 2020 in “doppio” Pesi Leggeri Valentina Rodini che ha affermato: “essere qui oggi è un vero piacere perché mi sento parte della famiglia gialloverde. Sono appena arrivata da Livigno, dove ero in raduno con la Squadra Azzurra, per conoscere da vicino chi prima di me ha gareggiato con la mia stessa casacca. E’ un vero onore sentirsi fare i complimenti da ex atleti che in 70 anni hanno indossato la maglia delle Fiamme Gialle conquistando risultati, all’epoca dei fatti, straordinari”.





Al termine della mattinata, particolarmente emozionante è stato il momento di preghiera in ricordo delle “fiamme gialle” che in questi settant’anni sono venute a mancare. In un silenzio assordante, il Cappellano Militare Don Valerio Carluccio ha benedetto la Coppa donata dalla famiglia Mureddu al Gruppo Nautico Fiamme Gialle “per aver trasformato, in questi settant’anni, tanti giovanissimi ragazzi e ragazze in grandissimi campioni non solo nello Sport, ma anche nella vita”.

Nel pomeriggio, presso il Teatro Fiamme Gialle “Filippo Mondelli” in centro città, numerose Autorità civili e militari tra le quali il e il Comandante in Seconda della Guardia di Finanza nonché Ispettore dell’Ispettorato degli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza, Gen.C.A. Sebastiano Galdino, il Comandante del Centro Sportivo della Guardia di Finanza, Gen.B. Antonio Marco Appella, il Sindaco di Sabaudia Alberto Mosca, il Presidente e AD di Sport e Salute Vito Cozzoli, il Presidente FICK Luciano Buonfiglio e il Presidente FIC Giuseppe Abbagnale, hanno assistito alla proiezione del docufilm “Storia di una famiglia gialloverde. Una scia lunga settant’anni” del regista pontino Christian Antonilli. Partendo dai primi atleti che gareggiarono con i colori gialloverdi fino ad arrivare a Antonio Rossi e Agostino Abbagnale, circa quaranta minuti tra interviste e immagini emozionanti che hanno accompagnato lo spettatore in un viaggio nel tempo, alla scoperta degli uomini e delle donne che con sacrificio e passione hanno reso il Gruppo Nautico Fiamme Gialle riconoscibile e stimato in tutto il mondo.

Ad aprire la cerimonia, il Comandante del Centro Sportivo della Guardia di Finanza, Gen.B. Antonio Marco Appella ha sottolineato: “celebriamo oggi un’eccellenza della componente sportiva della Guardia di Finanza e di tutto lo sport remiero italiano, il cui prestigio è riconosciuto in tutto il mondo. La passione per queste discipline dure e faticose, la capacità di non mollare mai e di rimettersi continuamente in discussione, contraddistinguono questa apprezzata realtà in cui la militarità viene espressa in modo particolare attraverso la dedizione allo sport, armonizzando organizzazione e professionalità con talento, impegno e non comune intraprendenza”.

Subito dopo la proiezione del docufilm ha preso la parola il Presidente e AD di Sport e Salute Vito Cozzoli: “la storia del Gruppo Nautico Fiamme Gialle rappresenta al meglio anche i valori di Sport e Salute”. Settanta anni fa iniziò una grande avventura che sarebbe cresciuta nel corso degli anni, diventando un punto di riferimento per lo sport italiano. Proprio l’attenzione al risultato sportivo, che non è solo la medaglia ma la trasmissione dei valori, rende il Gruppo Nautico Fiamme Gialle glorioso e riconoscibile per dedizione, impegno e professionalità. Questo centro e questo lago sono diventati il punto di riferimento per le Federazioni Canoa e Canottaggio, ma anche la “casa” per migliaia di ragazzi e ragazze, alcuni dei quali hanno poi scritto la storia dello sport italiano, mentre altri in queste acque sono diventati uomini e donne oggi ben inseriti nella società. E’ encomiabile la scelta delle Fiamme Gialle di continuare ad investire nella sezione giovanile che è un impegno che si muove anche nella direzione della promozione dello sport in ogni ambito e con ogni modalità”.

Visibilmente emozionato dalla visione del docufilm, il Presidente della FICK Luciano Buonfiglio ha affermato: “siete un Gruppo Sportivo strutturato e imprescindibile. La storia non si inventa ma si costruisce giorno dopo giorno e le Fiamme gialle con il tempo sono riuscite a realizzare una struttura con donne e uomini che tengono vivi i valori sportivi e li trasmettono alle future generazioni”.

A concludere la serie di interventi, il Presidente della FIC Giuseppe Abbagnale: “avete costruito una classe tecnica e dirigente di primo ordine, il vostro è un Corpo a tutto tondo che non si limita all’attività agonistica ma spazia ad attività sempre più vicina alla collettività. Siete encomiabili!

A seguire, il Responsabile della Filatelia di Poste Italiane Giovanni Machetti, accompagnato da due atleti della Sezione Giovanile di canoa e canottaggio, ha inaugurato l’annullo filatelico celebrativo dell’evento, realizzato per l’occasione da Poste Italiane. Insieme al Sindaco di Sabaudia e alle Autorità di vertice della Guardia di Finanza e dello Sport, è stato effettuato il primo annullo ufficiale.

Per celebrare l’anniversario al meglio, non poteva mancare la Banda Musicale della Guardia di Finanza che al tramonto, davanti la Torre Comunale, ha allietato tutta la cittadinanza con un concerto suonato da 60 esecutori diretti dal Maestro Col. Leonardo Laserra Ingrosso. Tra i brani interpretati “Moment for Morricone” di Ennio Morricone e “Olympic Fanfare” di J. Williams.