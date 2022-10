‘Plastic Free’, l’iniziativa di pulizia sulla spiaggia di Capratica a Fondi

Un meraviglioso Sole ha accompagnato la domenica mattina (2 ottobre) di Plastic Free a Capratica. Azione di clean-up organizzata nell’ambito della mobilitazione nazionale che ha visto migliaia di cittadini impegnati in oltre 247 iniziative. Dalle stime dell’Associazione sono stati in tutta Italia oltre 10mila diecimila i volontari al lavoro nelle 247 città coinvolte grazie all’impegno dei referenti locali, e nel caso di Fondi diTina Di Fazio.

Lungo la costa fondana, in una delle località più belle ed apprezzate, sono stati protagonisti decine di Volontari che hanno riempito quindici bustoni di plastica e rifiuti. Una buona partecipazione arricchita dalla presenza di numerosi giovani, anche famiglie, con i più piccoli che si sono travestiti da “supereroi” per dare anche loro una mano. Ed al termine della mattinata il “bottino” dice chiaramente che anche sulla spiaggia di Fondi si può trovare di tutto.





Cassettini di polistirolo, bottiglie in plastica e vetro, resti di ombrelloni, bracieri, salvagenti e come previsto, in virtù delle segnalazioni ricevute nei giorni scorsi da alcuni bagnanti, anche i “filtrini” che da oltre un anno invadono il litorale del sud pontino, in particolare tra Formia e Gaeta. “A Capratica ne sono stati rinvenuti quattro, ma è assai probabile che la loro presenza sia maggiore, visto che in tre ore abbiamo potuto coprire non più di 500 metri di arenile. Sarà nostra cura informare le autorità competenti” commenta Tina Di Fazio.

I volontari di Plastic Free hanno conferito tutti i rifiuti raccolti, differenziandoli ovviamente, grazie alla visita sul posto del personale della De Vizia. Per questa iniziativa ringraziamo tutti i presenti, il Comune di Fondi per il Patrocinio ed in particolare il Consigliere Comunale Francesco Ciccone che non ha fatto mancare la sua partecipazione.