Fondi, al San Francesco anno scolastico inaugurato nel segno dell’ambiente

Martedì mattina presso l’Istituto San Francesco di Fondi si è tenuta l’inaugurazione ufficiale dell’anno scolastico, tenuta tradizionalmente proprio il 4 ottobre in quanto giorno della solennità di San Francesco d’Assisi.

La cerimonia è stata incentrata su un convegno intitolato ‘Dal Cantico delle creature all’enciclica Laudato si’. L’ambientalismo di Francesco‘. Una tematica d’attualità e al tempo stesso valoriale, su cui hanno relazionato l’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari, il nuovo parroco di San Francesco padre Giovanni Paolo Bianco, l’esperto di tematiche ambientali Raniero De Filippis ed i direttori dei parchi Monte Aurunci e Monti Ausoni e Lago di Fondi, rispettivamente Giorgio De Marchis e Lucio de Filippis. Non sono mancati i saluti istituzionali del sindaco Beniamino Maschietto e dell’assessore alla Cultura Vincenzo Carnevale.





“Importanti, gli approfondimenti emersi dal convegno”, sottolineano dalla scuola della Piana. “La preoccupazione dell’Arcivescovo per i temi ambientali e per la guerra alle porte dell’Europa ha scosso le coscienze dei presenti, soprattutto in riferimento agli ultimi eventi climatici dei quali il nostro territorio laziale è stato vittima.

Interessanti, poi, i riferimenti all’Agenda 2030, progetto globale che si propone di promuovere un mondo green entro il 2030. I direttori dei parchi, oltre ad indicare ai ragazzi come poter, nel loro piccolo, partecipare a questo scopo ambizioso, hanno illustrato come gli enti che rappresentano sono coinvolti in maniera fondamentale sul nostro territorio e tesoro naturalistico.

Infine Raniero De Filippis, oltre ad aprire riflessioni sul patrimonio naturalistico di cui godiamo, ha offerto importanti spunti su progetti PCTO – Alternanza Scuola Lavoro – di carattere sportivo e sociale, ovviamente a contatto con la natura”.