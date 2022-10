Calandrini (Fdi): “Sulla prevenzione snellire procedure”

Ancora un intervento dopo i danni da maltempo in provincia, interviene il senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini che accusa come “le risorse per la prevenzione ci sono ma vanno snellite le procedure”.

LA NOTA DEL SENATORE NICOLA CALANDRINI





“Le risorse per prevenire e combattere il dissesto idrogeologico ci sono ma spesso i meccanismi della burocrazia sono troppo macchinosi per consentire ai Comuni di potervi accedere. Lavorerò per incrementare le dotazioni del bilancio statale per il dissesto idrogeologico e soprattutto per cercare di snellire le procedure per sostenere i territori colpiti da calamità e quelli impegnati nell’azione di prevenzione”.

Lo afferma il Senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini, che aggiunge:

“Esprimo la mia vicinanza alla comunità di Formia, colpita in questi giorni da eventi meteorologici, e alle imprese agricole di Sabaudia e Terracina, e seguo da vicino anche la delicata situazione di Itri, dove decine di famiglie sono alle prese con il pericolo di smottamenti e allo sgombero delle abitazioni come misura di prevenzione in caso di maltempo. Ho in programma per i prossimi giorni un incontro operativo sul territorio per recepire al meglio le esigenze delle comunità di Formia e di Itri e delle aziende danneggiate.