Mondo crypto: sul web è boom di ricerche per i forum di criptovalute

L’interesse per le criptovalute non intende arrestarsi. Sono sempre di più infatti gli utenti che scelgono di investire nei crypto token. Nel mondo del trading online, le criptovalute rappresentano quindi uno degli asset più ricercati, sia che si tratti di quelle classiche che delle nuove altcoin. Naturalmente occorre conoscere sempre tutte le novità e i rischi ad esse legati, così da operare con consapevolezza e sfruttare tutte le opportunità che i mercati criptovalutari offrono. Prima di iniziare ad investire nelle monete virtuali è bene informarsi adeguatamente ed acquisire almeno le nozioni di base necessarie per muoversi in autonomia tra le numerose crypto disponibili. A tal proposito, può essere utili prendere come riferimento i forum di criptovalute dove trovare informazioni sempre aggiornate, consigli e suggerimenti per quanto riguarda questi particolari asset.

Forum di criptovalute e broker online





Tra i forum di criptovalute più attendibili ci sono quelli offerti dai broker online, nati per informare chiaramente sui vantaggi così come sui rischi di ogni investimento. Le criptovalute sono asset tra i più volatili in assoluto e sui mercati possono conoscere momenti di rialzo e di ribasso anche nel giro di ore e per i motivi più disparati: va da sé che studiare il trend utilizzando le migliori statistiche e confrontandosi con veri esperti diventa determinante per ridurre quanto più possibile i rischi e tentare di ottimizzare le possibilità di vantaggio. Più il forum è composto da investitori trasparenti, maggiore sarà la percezione della realtà da parte di chi lo frequenta, con posizioni personali ben visibili e rendimenti reali, nel bene e nel male.

Uno dei primi passi da compiere resta però quello di scegliere il miglior broker a cui affidarsi. Tra i più utilizzati dagli utenti c’è sicuramente eToro che offre diverse funzionalità, tra cui il copy trading, attraverso il quale i giovani traders possono individuare i migliori investitori per poi copiarne le mosse, così da avere maggiori opportunità di creare una buona strategia di investimento. Un altro strumento molto apprezzato è il conto demo, che permette di fare pratica senza però utilizzare denaro reale. In questo modo sarà possibile simulare diverse operazioni per capire il funzionamento dei mercati finanziari.

Quali sono i forum più apprezzati dagli utenti

A seconda della criptovaluta prescelta si possono ricercare i forum interamente dedicati a essa: ne esiste uno dedicato al Bitcoin, nel quale si può discutere anche delle innovazioni sul mercato, ma anche un altro in cui si può approfondire Ethereum. Su Reddit si trovano notizie concernenti tutti i token relativi, come accade sullo spazio dedito a Litecoin.

Andrebbero evitati invece forum che si servono di social media come Telegram, visto che l’utenza può essere molto meno controllata, mentre altri come quello legato al Sole 24 ore hanno un’attendibilità superiore. Italiani sono anche Milano Finanza, Investireoggi che spazia anche su altri argomenti e Finanzaonline che si concentra anche sugli ETF.

Per quanto concerne le criptovalute ci si può anche riferire a forum stranieri di rilevanza mondiale, uno su tutti è proprio il già citato Reddit. Esiste anche Bitcoin Garden, che pur concentrandosi su questa moneta in particolare, non manca di soffermarsi anche su altre più recenti. Sono da citare anche Trendri, Altcoin Talks (con analisi tecniche e news sul mining) e Coinexpansion, che offre una panoramica sulle tecnologie della Blockchain.

Naturalmente va sempre prestato un occhio attento alle notizie, magari confrontandole fra loro e continuando a fare investimenti oculati.