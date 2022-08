Doge/Usdt è una delle trading pairs più scelte dagli investitori. In cosa consiste investire su questa coppia?

Una delle forme d’investimento sulle criptovalute, anch’essa derivata dalla finanza tradizionale, è quella delle trading pairs. Questo investimento consiste nello scegliere una coppia di crypto, come ad esempio doge usdt, una delle più scelte sul mercato, e investire sulla stessa, puntando su un guadagno da ottenersi tramite le variazioni a cui sono sottoposte le due criptovalute.





Trading sulle coppie valutarie

Il trading sulle coppie valutarie è una delle forme più evolute possibili d’investimento per quanto riguarda il trading a breve termine sulle criptovalute.

Questo tipo d’investimento consiste nello scegliere due criptovalute di tipologie diverse tra loro, come doge usdt, al fine di ottenere il massimo dalla fluttuazione delle stesse.

Il trading pairs che funziona si basa infatti sullo scegliere due criptovalute molto diverse tra loro. Non avrebbe infatti senso, quanto meno dal punto di vista economico, scegliere due Stablecoin, perché le variazioni sulle stesse sarebbero davvero minime.

D’altra parte anche scegliere due criptovalute di tipo meme token o speculativo potrebbe rilevarsi troppo rischioso. Ecco quindi che per ottenere valore e guadagni dalle Trading Pairs non c’è niente di meglio di una formula mista come Doge Usdt, che coglie il meglio di entrambe le categorie di crypto.

Come funziona il trading pairs su Doge Usdt?

Quando si sceglie di operare su una coppia valutaria, ci si trova di fronte a una scelta quasi infinita visto che attualmente esistono più di 1200 criptovalute.

Ecco quindi che di solito si parte da un analisi su quelle più utilizzate e scelte, avvalendosi per questo processo di selezione di servizi di Crypto Exchange avanzati come KuCoin, che hanno tutti gli strumenti per questa analisi.

Scegliendo ad esempio la coppia Doge Usdt, una delle più selezionate, ci andremo ad assicurare da una parte, una valuta stabile come il Tether, e dall’altra invece una valuta “più leggera”, come il Dogecoin.

Ci troveremo così a unire il meglio del settore delle criptovalute approfittando delle variazioni di valore Dogecoin, confrontandole con il percorso lineare e netto di una fra le migliori Stablecoin sul mercato.

Caratteristiche della trading pairs su Doge Usdt

Scegliendo d’investire sulle fluttuazioni di questa coppia, andiamo quindi a scegliere una prima valuta, identificata in gergo come Valuta Base, e una seconda, conosciuta come Valuta Quotata.

A dettare poi il valore dello scambio troveremo un tasso di cambio che si aggiorna in continuazione e che indica in maniera semplice qual è la quantità di unità di valuta richiesta e necessaria al fine di acquistare un unità di valuta base.

I sottostanti

A far da base a questa coppia sono il valore e le caratteristiche di due tra le cryptovalute fra le più famose al mondo. Da una parte Dogecoin, dall’altra Tether.

Dogecoin (DOGE)

Nato nel 2013, questo progetto, categorizzato come meme token, basa molto della sua funzionalità sulla semplicità di uso di questa moneta. Il simbolo di Doge è un cane di razza Shiba Inu, tipologia di canino molto amato nel settore delle crypto.

Dogecoin è una criptovaluta pura, utilizzata solo per fare pagamenti che si ispira come modello di crescita a quello del Bitcoin.

Dogecoin permette di acquistare beni e servizi utilizzando un sistema di pagamento decentralizzato, diffuso, senza un unità centrale di controllo e supervisione.

Questa valuta è molto scambiata, grazie anche all’alta velocità delle transazioni effettuate con questa moneta.

Tether (USDT)

Di tutt’altra categoria è Tether. In questo caso parliamo di una valuta “seria”, una Stablecoin ancorata sul dollaro americano, probabilmente, alla data attuale, la più famosa della categoria.

Essendo una moneta stabile e ben integrata è un partner perfetto per un investimento su una coppia valutaria, diventando quindi un “porto sicuro” perfetto a cui tornare quando l’altra metà della coppia, il DOGE entra in una spirale discendente.

All’opposto, Tether può essere una perfetta base di partenza per entrare in un trend ascendente e cogliere il meglio di quanto Dogecoin può dare.