Servizio di Staking dell’exchange crypto Cryptosmart: i vantaggi

CryptoSmart è la prima azienda exchange crypto 100% italiana. Oggi chiunque, dai più esperti alle persone comuni, può vendere, comprare, depositare e scambiare criptovalute in modo facile e veloce. Oltre al servizio di exchange, CryptoSmart offre altri servizi molto interessanti come il servizio di CSpay e CSMarket. Molto apprezzato dagli utenti è anche il loro servizio di staking, del quale parleremo in questo articolo.

I servizi di CryptoSmart

Prima di spiegare il funzionamento e i vantaggi del servizio di staking, vale la pena menzionare gli altri servizi offerti. Il servizio exchange consiste nelle operazioni di acquisto, vendita e scambio di criptovalute. Le commissioni sono molto basse e le criptovalute possono essere acquistate tramite semplici bonifici. Il tutto senza intermediari!





Un altro servizio molto apprezzato, soprattutto dalle aziende, è il CSpay Wallet. Quest’ultimo permette di ricevere o inviare pagamenti in criptovalute in modo semplice e veloce. Basterà comunicare l’indirizzo della blockchain al cliente (con un QRCore ad esempio) che la utilizzerà per effettuare il bonifico.

CryptoSmart, attraverso il servizio CSMarket, consente inoltre per la prima volta di utilizzare le criptovalute nell’economia reale! Sulla piattaforma potrai infatti acquistare Gift Card da utilizzare per acquistare prodotti dei più importanti brand del mondo dell’elettronica, dell’abbigliamento e non solo!

Servizio di staking di CryptoSmart

Ed ora passiamo al servizio di staking. Tutti gli asset di criptovaluta possono essere suddivisi in 2 tipi in base al loro principio di funzionamento: Proof of Work (PoW) e Proof of Stake (PoS). CryptoSmart sfrutta il vantaggioso meccanismo di Proof of Stake.

Il concetto di Proof of Stake (PoS) prevede un tipo di mining, in cui invece della potenza di calcolo dei partecipanti, devi solo archiviare risorse crittografiche nel tuo account. Quindi, invece di utilizzare grandi quantità di elettricità, la percentuale di possibili controlli sulle transazioni è limitata per i partecipanti al PoS. È logico che più monete ha il minatore, più forti sono le sue capacità (il numero di restrizioni è maggiore).

Il principio della Proof of Work (PoW) è completamente diverso: gli utenti utilizzano la potenza del proprio computer e ricevono monete come ricompensa. Pertanto, si verifica la conferma delle transazioni PoW.

L’evoluzione delle blockchain deve necessariamente guardare a una tecnologia più verde e scalabile. La soluzione migliore e più intelligente è la Proof of Stake (PoS). In questo caso, i partecipanti alla blockchain devono fondamentalmente impegnare una quantità di criptovalute che non possono essere utilizzate per il trading. Inoltre, avrai l’opportunità di creare nuovi blocchi e ricevere ricompense. Maggiore è l’investimento, maggiore è la probabilità di ricevere una ricompensa. Fondamentalmente, invece di premiare il “lavoro” in termini computazionali, l’investimento viene premiato.

Lo staking di CryptoSmart è vantaggioso?

Naturalmente, il concetto di ricevere ricompense solo per l’archiviazione di criptovaluta è davvero vantaggioso!

Vale anche la pena notare che il “bonus” è distribuito tra tutti i possessori di monete. Ad esempio, se l’utente X ha l’1% di tutte le monete emesse, ha diritto all’1% del premio ricevuto quando viene scoperto un nuovo blocco. Questa è una descrizione molto semplice, ma mostra il principio generale dell’algoritmo PoS.