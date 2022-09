Scegliere un servizio di compro auto incidentate a Roma

I servizi ai quali rivolgersi per vendere una vettura reduce da un incidente e, per questo, non più funzionante, sono ormai diffusissimi in tutta Italia, anche nella Capitale. Si tratta di una nuova tipologia di approccio al mercato della compravendita di vetture che ha contribuito a dare brio ad un settore che sta vivendo una crisi congiunturale dalla pandemia in poi, quando ha subìto una spallata dalla quale ancora non si è ripreso.

L’equazione è piuttosto semplice e immediata: se un tempo una macchina incidentata era necessariamente destinata a prendere la strada dalla rottamazione, a spese del proprietario, oggi è possibile provare a guadagnare qualcosa, non certamente una cifra da capogiro ma almeno evitare di rimetterci più di tanto.

Un servizio di acquisto auto sinistrate si rivolge direttamente al proprietario del veicolo e gli propone il ritiro immediato della sua macchina incidentata, anche se particolarmente compromessa tanto nella carrozzeria quanto nella meccanica. E se si tratta di una vettura che non avrebbe più alcun valore sul mercato ordinario, quello dei privati (nessuno comprerebbe una macchina non funzionano o distrutta), ecco che si può sperare di mettersi in tasca qualcosa.

I servizi di compro auto incidentate a Roma





Oggi i servizi di compro auto incidentate a Roma sono molteplici e si propongono di risolvere problematiche ad automobilisti della Capitale che abbiano avuto un incidente stradale a causa del quale la propria vettura risulti essere distrutta, rotta, non più marciante o abbia riportato altre criticità a causa delle quali sia sostanzialmente inutilizzabile e invendibile.

Ovviamente il proprietario di un veicolo di questo genere andrà comunque incontro ad una remissione, magari prima dell’incidente la sua vettura aveva un certo valore che, dopo il sinistro, non potrebbe in alcun modo essere richiesto. Ci si può mettere in tasca qualcosa, fattore utile, ad esempio, se si vuole evitare di affrontare le spese per la riparazione, che in alcuni casi potrebbero essere anche maggiori rispetto al valore reale dell’auto.

Attenzione al servizio di compro auto incidentate al quale ci si rivolge: sono tanti, come si diceva, anche a Roma. È bene valutare al meglio con chi si sta andando a trattare, prediligendo servizi che abbiano sede sul territorio italiano, legati a soggetti attivi da tempo nel settore e con regolare partita iva. In sostanza evitare privati improvvisati che operano privatamente ma che, nel concreto, non hanno né arte né parte in questo settore e che sperano di svoltare qualcosa acquistando e rivendendo.