Fondi, con l’auto nel fossato: ferito

Paura, venerdì pomeriggio, nell’immediata periferia di Fondi: un uomo è rimasto ferito dopo che la sua macchina è finita in un fossato.

Un incidente autonomo avvenuto lungo via Ponte Tavolato e che inizialmente ha visto allertare anche l’eliambulanza Pegaso, atterrata in zona per poi ripartire vuota.





Sulla base del quadro medico emerso dopo i primi accertamenti dei soccorritori del 118, infatti, si è ritenuto opportuno un trasferimento del paziente presso l’ospedale Dono Svizzero di Formia.

I rilievi per l’esatta ricostruzione dell’accaduto sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale. Sul posto, anche i vigli del fuoco provenienti dal distaccamento di Terracina.